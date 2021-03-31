طريقة عمل الفلافل السعودي الهش على أصوله وسر قرمشته

الفلافل السعودي الهش ، هى من الأكلات الشعبية المعروفة التي يتم تناولها دائماً على وجبة الافطار، وتنتشر في كثير من البلاد العربية مثل السعودية، وسوريا، ولبنان، ومصر، ويطلق عليها العديد من الأسماء، ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتمتلك بعض العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأنسان مثل البروتينات والألياف والنشويات، وهى مصدر جيد للحديد والفسفور، ويمكن عملها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم لأن الزيت يكون مستخدم مرات عديدة ويسبب الأمراض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفلافل السعودي الهش بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الفلافل السعودي الهش مكونات الفلافل السعودي الهش تتكون الطعمية من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب من الفول المدشوش. كوب من الحمص. حزمة من البقدونس. حزمة من الكزبرة الخضراء. بصلة كبيرة. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من النشا. ملعقة من السمسم. قطعة صغيرة من لبابة الخبز المبلولة. ملعقة من الكمون المطحون. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من الشطة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الفلافل السعودي الهش بخطوات بسيطة مثل المطاعم وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير، ثم نضع الفول والحمص وننقعهم لمدة ليلة كاملة ثم نصفيهم جيداً من الماء.

نقوم بوضع جميع المكونات مع بعض، ثم نخلطهم جيداً بوسطة الكبة الكهربائية حتى ينعم الخليط.

نقوم بتفريغ الخليط في طبق كبير ثم نخفقه بواسطة اليد حتى يصبح هش.

نحضر طاسة ثم نضعها على النار ثم نضع بها كمية كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بقلي العجين في الزيت ونقلب جيداً حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرج الأقراص من الزيت ونصفيها جيداً، ثم نقدمها ساخنة بجانب طبق السلطة الخضراء والفول والخبز البلدي. سر نجاح الفلافل السعودي الهش في المنزل سوف نتعرف على سر الطعمية المقرمشة في المنزل وسر خفتها وهى كما يلي:- وضع ملعقة من النشا يعطيها قوام هش ومقرمش. تسخين الزيت تماماً قبل وضع أقراص العجين في الزيت. وضع الطعمية على ورق المطبخ حتى يتشرب الزيت كله. خفق العجين جيداً يجعل العجين هش وخفيف. عدم ضرب المكونات في الخلاط حتى نحافظ على قوامها ونجعلها غير ناعمة للغاية حتى تستوي جيداً. وضع لبابة من الخبز يجعل العجين هش وطري. عدم الإكثار من الخضرة حتى تصبح العجينة لونها فاتح وجميل. يمكنك وضع ربع كوب من الماء حتى يسهل عملية الفرم. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 1442 القطاع العام والخاص وموعد عودة الموظفين

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