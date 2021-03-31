طريقة عمل كيكة الليمون الهشة في المنزل بخطوات بسيطة والطعم رهيب

طريقة عمل كيكة الليمون ، تظل الكيكة في اعلي مكانة كحلويات محبوبة لدي الكثير، والعديد من أمهاتنا يقومون بإعداد الكيك في المنزل طوال الوقت، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لمكان وأيضاً تتعدد نكهاتها، فيوجد كيك الشيكولاتة و كيك الزبادي وكيك الجلاش وغيرهم، ودائما هناك نكهات مختلفة ومن ضمنها كيكة الليمون، تابع معنا لتتعرف علي المزيد.

طريقة عمل كيكة الليمون

تعتبر كيكة الليمون من الحلويات الغير معروفة لدي الكثير، ولكن طعمها رائع وشهية جداً، وتتكون كيكة الليمون من مكونات الكيك العادية ولكن تختلف في أننا نضيف عصير وبشر الليمون، فيصبح مذاقها يشبه مذاق الليمون.

كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع سكر.

عدد 4 بيضات.

2 ثمرة ليمون.

ملعقتين كبار زبدة سائلة.

ملعقتين كبار زيت.

ملعقتين صغيرة بيكنج بودر.

1/4 كوب من الحليب.

علبة من الحليب المحلي المكثف البارد.

1/4 كوب من عصير الليمون.

قومي بخفق الحليب المكثف بالمضرب الكهربي حتي يصبح قوامه ثقيل، ثم ضيفي عصير الليمون واكملي الخفق ليمتزج المكونين معاً.

في وعاء واسع ضعي بياض البيض و1/2 كمية السكر المذكورة وقومي بخفقهم معاً بالمضرب الكهربي حتي يصبح القوام خفيف جداً ومتماسك. في وعاء آخر ضعي صفار البيض وعليهم عصير الليمون وابشري القشرة الصفراء معهم (2 ليمون) والحليب وقومي بتقليب المكونات معاً جيداً. ضيفي الزبدة علي الزيت وضفيهم إلي خليط البيض والحليب والليمون، وقومي بالتقليب جيداً. ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والكمية المتبقية من السكر إلي خليط البيض وقومي بمزج المكونات سوياً حتي لا تتكتل حبات الدقيق، اكملي الخلط بشكل مستمر بالمضرب اليدوي. الآن ضيفي خليط بياض البيض المخفوق إلي خليط الدقيق وقومي بالتقليب جيداً حتي تتأكدي أن جميع المكونات امتزجت سوياً. في قالب مقاسه 20×20 قومي بدهنها بقليل من الزيت ورش القليل من الدقيق وحركيهم في القالب. اسكبي خليط كيك الليمون في القالب وضعي القالب في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 واتركيها لمدة 30-35 دقيقة. بعد ما تستوي كيك الليمون قومي بصنع ثقوب بها بالشوكة أو السكين، ورشي عليها خليط من الحليب (1/2 كوب) وملعقة صغيرة من السكر وعصير نصف ليمونة، واتركيها حتي تشرب الخليط. ضعي صوص التزيين علي الكيك واتركيها قليلاً في الثلاجة لمدة ساعة وبعدها قطعيها وقدميها.

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المكوناتمكونات صوص التزيينخطوات تحضير كيكة الليمون