طريقة عمل الفراخ المشوية علي الفحم زي المحلات والطعم ولا اروع

طريقة عمل الفراخ المشوية ، يعتبر الدجاج المشوي ضمن الأطباق الرئيسية، التي تقدم في كثير من المطاعم وفي الليالي الرمضانية، ويعتبر هو الطبق المفضل لدي معظم الناس، ولاختلاف طرق تحضير الدجاج المشوي فمنها الشوي علي الفحم أو في الفرن، ولكي تتعرف علي هذه الطرق اكمل معنا المقال حتي تتعرف عليهم.

طريقة عمل الفراخ المشوية

عند تحضير الفراخ المشوية يكون العنصر الأساسي لنجاح وصفتك هو التوابل والخلطة المستخدمة، حيث أن النكهة تكمن في طعم الخلطة التي تغمس فيها الفراخ، لكي تقدر علي إعداد الدجاج المشوي، قم باتباع الخطوات التالية بتركيز.

دجاجة حجمها كما ترغبين.

2 بصله متوسطه الحجم.

2 طماطم متوسطه الحجم.

فلفل حار (حسب الرغبة).

4 فصوص ثوم.

معلقه كبيره ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

معلقتين كبار عسل اسود.

3 ملاعق كبار زيت زيتون.

عصير نصف ليمون.

يقطع البصل والطماطم إلي قطع متوسطة، ثم ضعيهم في الخلاط، وضعي التوابل المذكورة بالأعلى مع العسل وعصير الليمون والزيت في الخلاط واخلطيهم جيداً إلي أن يصبح مزيج متجانس. بعد نقع الدجاجة في (الماء والليمون والملح) وتشطف جيداً، تفتح الدجاجة من الظهر بالمقص المخصص أو بالسكينة، اعملي بعض الشقوق في الدجاج بالسكينة لضمان وصول خلطة التوابل لأنسجة الدجاج حتي العظام وتركيز طعم الخلطة فالدجاج. تترك الفراخ في الخلطة علي الأقل ساعتين ، كلما تركت فالتوابل اكثر كان تأثيرها افضل. بعد ذلك ضعي الدجاجة في شبكه الشوي السلك واغلقي الشبكة جيداً، وضعيها علي صينية، لكي تتساقط فيها دهون الدجاجة حتي لا يحترق الفرن. توضع في فرن البوتاجاز علي درجة حرارة 225 فالأسفل لمده 45 دقيقة علي الأقل، وللتأكد من نضج الدجاجة اغرسي سكينة فدبوس الفراخ إذا أخرجت سائل احمر أو مائل للاحمرار تكون الدجاجة لم تستوي بعد، فاتركيها حتي إتمام النضج، ثم ترفع إلي الشواية لتأخذ اللون الذهبي، ويمكن إضافة قطعة من الفحم المشتعلة في ورقة فويل، لإعطاءها رائحة الشوي اللذيذة، وتقدم علي طبق مسطح مفروش بالبقدونس.

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المكوناتطريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية