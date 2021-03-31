طريقة عمل القطايف بالكريمة في البيت بالخطوات في أقل من ربع ساعة رمضان 2021

طريقة عمل القطايف بالكريمة تعتبر القطايف من الحلويات التي تتواجد في شهر رمضان الكريم باستمرار الأمر الذي يجعل الجميع يتناولها بعد الإفطار مباشرةً، ومن الممكن أن يتم تناولها في غير شهر رمضان أيضًا ويتم حشوها بأكثر من شيء سواء بالمكسرات المختلفة أو الكريمة وفقاً لما تريد .

طريقة عمل القطايف بالكريمة

يبحث الجميع عن طريقة عمل القطايف بالكريمة والتي تحتاجها كل أم لكي تعدها لأسرتها ويوجد لها أكثر من طريقة خصوصاً التي تحشى بالكريمة ومن أسهل هذه الطرق التي يجب أن تعرفها :-

المكونات

يبحث الجميع عن طريقة عمل القطايف بالكريمة والتي تحتاجها كل أم لكي تعدها للأسرة ويوجد أكثر من طريقة يمكن أن تحضر بها القطايف وخصوصًا التي تكون حشوتها عبارة عن كريمة فقط، ومن أسهل هذه الطرق التي يجب أن تعرفها :

تحضير كوبان فقط من الدقيق.

تحضير السكر وفقا للكمية التي تود تحضيرها.

2 كوب فقط من المياه التي يجب أن تكون دافئة إلى حد ما.

مقدار 1/2 كوب من الدقيق الفاخر الأبيض.

يجب أن تختار الخميرة التي تكون مميزة من أجل العجينة فقط.

اللبن من أجل الكريمة ويجب أن يكون ساقع.

أولاً :- المكونات

ثانيًا :- طريقة التحضير

في بداية الأمر يجب أن تضع المكونات التي جمعتها في الخلاط الخاص بك لكي يتم خلطها تماما وتترك بعد ذلك لكي تخمر تماما لمدة 15 دقيقة أو أكثر حسب وقت العجينة، بعد ذلك يمكنك أن تصب المكونات في مقلاة متوسطة الحجم أو حسب المقادير.

ويجب أن تكون المقلاة التي سوف تستخدمها غير قابلة لأن يلتصق بها شيء، وتحضير فنجان صغير من العجينة التي حضرتها وتتركها فقط لكي تتحمر تماما، ويجب أن تخرج العجينة من هذه المقلاة، وخصوصا عندما يكون لونها ذهبي أو أصفر وفقا لما تريد أيضا.

بعد ذلك عليك أن تحضر الكريمة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن كيس جاهز من «الكريم شانتيه» واللبن، ويجب أن تضع المكونات معا ويتم التقليب من خلال المضرب اليدوي لكي تتكون كريمة وبعد ذلك يمكنك أن تضعها في الثلاجة لكي تكون ساقعة، تستطيع أن تضعها في داخل القطايف، ومن الممكن أن تضعه معها بعض المكسرات أيضًا.

طريقة أخرى لعمل القطايف بالكريمة

أولًا:- مقادير العجينة

½ كيلو من القطايف.

½ لتر من الكريمة الجاهزة.

½ كوب فستق.

زيت للقلي.

ثانيًا:- مقادير الشربات

اثنين كوب سكر.

واحد كوب ماء.

واحد ملعقة عصير ليمون.

½ ملعقة قرفة.

ثالثًا:- طريقة التحضير

لتحضير الشربات يتم وضع إناء علي النار ونضيف به السكر والماء وبعد الغلي نضيف عصير الليمون وعندما تصبح الشربات لزجة يتم ابعاده من على النار ونتركه لكي يبرد تمامًا.

ثم يتم لف القطايف والضغط عليها لكي تلتصق ولا تفلت من الجهتين، ثم يتم قليها بالزيت حتى يصبح لونها ذهبي من الجهتين، وبعد الانتهاء من القلي نضع القطايف بالشربات.

ثم نقوم بتجهيز الكريمة خفقها حتى تصبح كثيفة من خلال الخلاط او المضرب الكهربائي، ونضيف إليها السكر حسب الرغبة، بعد ذلك يتم حشو القطايف ثم تزين بالمكسرات وتقدم بطبق التقديم وبألف هنا والآن سوف تستمتع بمذاق اجمل.