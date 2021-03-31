في دقائق معدودة اصبغي حواجبك بملعقة حنة في المنزل بكل سهولة بديل التاتو

تعاني معظم الفتيات من مشكلة شعر الحاجب الخفيف ووجود فراغات في الحواجب والتي تظهر بسبب تساقط شعر الحاجب، فهذا قد يؤثر علي شكل الحواجب وتظهر بمظهر غير مرغوب فيه حيث أنها من أكثر الأشياء التي تكون واضحة في وجه المرأة فكثافتها وجمالها من أكثر ما يلفت النظر وتعطي للوجه جمال مميز، لذلك تقوم بعض الفتيات باستخدام أقلام معينة من مستحضرات التجميل لرسم الحواجب وظهورها بأنها كثيفة.

ولكن هذا الحل يكون بشكل مؤقت فهذا عند الخروج مثلا من المنزل وبعد ذلك يتم إزالته، فقد يوجد حل آخر لعلاج مشكلة الحواجب الخفيفة فيمكن استخدام حنة لصبغ الحواجب وبطريقة بسيطة وسهلة وفي المنزل ومن خلال عدة دقائق تحصلي علي حواجب كثيفة ذات شكل مميز وجذاب، فهي تعد من أسرع الطرق التي تعمل علي ملئ الفراغات الموجودة في الحواجب، وقد يستمر تأثيرها لمدة أسبوعان أو أكثر ولا يزيد تاثيرها عن ثلاثة أسابيع.

يوجد القليل من السيدات يقومون باستخدام التاتو لصبغ الحواجب لكي يدوم تأثيرها مدي الحياة فهذا من أكثر ما يميزها، لأن التاتو من أخطر الأشياء التي تضر الجلد وقد يحدث احمرار للجلد، لكن استخدام الحنة لا يضر الجلد لأنها أحد المكونات الطبيعية التي تجعل الحواجب جميلة وتعطي نفس نتيجة التاتو تماما، فأكثر ما يميز استخدام الحنة للحواجب غير أنها حل سريع وسهل أنها غير مكلفة.

وغير ذلك أن عند شراء كيس من الحنة يمكن استعماله لصبغ الحواجب لأكثر من مرة، ومن الضروري أن عند رسم الحواجب لابد من استخدام قلم لكي نحصل علي الرسمة المناسبة لشكل الوجه، وغير هذه الطرق قد توجد بعض الطرق الطبيعية لصبغ الحواجب وعلي سبيل المثال؛ استخدام أنواع معينة من الزيوت الطبيعة مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، وكذلك استخدام الصبار فهو يساعد بشكل كبير علي نمو شعر الحاجبين ويغذي بصيلات شعر الحاجب فبالتالي يمنع تساقطه ويزيد من كثافتها.

صبغ الحواجب بالحنة

المكونات :

الحناء.

ماء.

يتم تحديد شكل الحواجب باستخدام قلم ورسمها بالشكل والطريقة المرغوب فيها.

يتم وضع كمية مناسبة من الفازلين حول الحاجب، لأن عند صبغ الحواجب ممكن أن تخرج الحنة من المكان المرسوم، فالفازلين يساعد علي عدم حدوث أي ظهور بمظهر غير محبب للحواجب.

نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كمية من الحناء وإضافة القليل من الماء، ويتم عجنهم للحصول علي قوام سائل.

يتم تجهيز قلم لنقوم برسم الحواجب وذلك باستخدام القلم ووضعه في خليط الحنة ثم نقوم برسم الحواجب، ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر أو عندما تجف جيدا ثم نقوم بازالتها باستخدام قطعة من القطنة التي يكون بها كمية قليلة من الماء ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد.

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طريقة التحضير