طريقة عمل وتحضير كيك الرواني بالسميد والمكسرات المجروشة تكفي 10 أشخاص

طريقة عمل صنية الرواني الشهية والتي تعد من أشهى أطباق الحلويات المصرية والعربية، وسنشرح لكي سيدتي طريقة تحضير كيك الرواني بالسميد، وتُزين بالمكسرات المجروشة، فهذا النوع من الحلويات محبب جدا للأطفال والكبار، نظرا لمذلقة الشهي وقيمته الغذائية العالية، وهو نوع يمزج ما بين الكيك العادي والبسبوسة، ويلا نبدأ نشرح المقادير التي تكفي ما بين 6 أشخاص إلى 10 أشخاص، وطريقة عمل كيكة الرواني اللذيذة. طريقة عمل صنية الرواني الشهية طريقة عمل صنية الرواني الشهية مقادير كيك الرواني تكفي 10 أشخاص كوب دقيق ابيض.

كوب سميد.

كوب سكر.

1/2 كوب زبدة أو سمن.

عدد 5 بيضات.

بيكنج بودر.

ذرة فانليا.

كوب جوز هند غي حال رغبتي في ذلك.

كوب زبادي خطوات تحضير كيك الرواني بالسميد نحضر وعاء اللازم للخليط.

نضع البيض والسكر والفانيليا في الوعاء.

نضرب البيض والسكر والفانيليا حتى يتجانس الخليط.

نستمر في الضرب حتى يتضاعف حجمه.

نضيف الدقيق الأبيض ودقيق السميد إلى الخليط وذرة من البيكنج بودر.

نستمر في تقلب الخليط في اتجاه واحد، حتى نحصل على خليط متجانس.

ندهن الصنية بالزبدة أو السمن.

ونبطن الصنية بدقيق السميد.

ونصب خليط الرواني في الصنية.

وتدخل الفرن على درجة حراراه متوسطة بين 170 إلى 180 درجة.

نخرج كيك الرواني من الفرن ونتركه حتى يبرد. تحضير شربات الرواني نضع السكر مع الماء ويمكن إضافة القليل من عسل النحل.

نقلبه حتى يختلطوا.

نضيف القليل من عصير الليمون.

نضعه على النار حتى نصل للقوام المطلوب.

نسقي كيك الرواني بالشربات.

يمكن تزين وجه صنية الرواني بجوز الهند والمكسرات المجروشة

تقطع وتوضع في أطباق التقديم. أسرار نجاح الرواني يجب أن نضع خليط الدقيق تدريجيًا

نخلط في اتجاه واحد فقط

يجب أن تكون كيك الرواني باردة أثناء وضع الشربات الساخن. مقادير كيك الرواني تكفي 10 أشخاصخطوات تحضير كيك الرواني بالسميدتحضير شربات الروانيأسرار نجاح الرواني وبهذا نكون قد قمنا بشرح طريقة عمل كيكة الرواني الشهية، وهي تشبه طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي إلى حد ما، ويمكن تقديمه لأسرتك مع مشروب الهوت شوكليت الساخن اللذيذ، وبالهنا والشفا. طريقة عمل ماسك الحلبة لإزالة التجاعيد ونفخ الخدود وتفتيح الوجه

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