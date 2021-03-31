حبه واحدة يومياً على الريق وقبل النوم تنسف دهون البطن والأرداف هتشوفى الفرق بنفسك

حبه واحدة يومياً على الريق وقبل النوم تحرق دهون البطن والأرداف والجسم كله، الوزن الزائد أكثر المشكلات المؤرقة للجميع، يعتبر الحبهان أو كما يعرف بالهيل أحد الأعشاب التي تعمل على زيادة معدل الحرق وخسارة الدهون، لذلك تابعونا لتتعرفوا على وصفات الحبهان للتخسيس والتي يمكن تناولها بشكل منتظم من أجل خسارة الوزن.

الحبهان والموز

هذه الطريقة تساعد الشخص على الشعور بالشبع وتتمثل فيما يلي

حبتان من الهيل المطحون.

ثمرة موزة

يتم خلط الحبهان المطحون مع الموزة وتناولها قبل الطعام فهي تعمل على الشعور بالشبع وتقلل من تناول الطعام.

مكونات وصفة الحبهان والموز للتخسيسطريقة تحضير واستخدام الحبهان للتخسيسوصفة الحبهان والحليب والعسل

الحبهان يساعد على خسارة الوزن بشكل كبير ويمكن استخدامه بهذه الطريقة.

كوب من الحليب خالي الدسم.

ملعقة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

يتم وضع الحليب على نار متوسطة، ثم يتم وضع العسل والحبهان مع التقليب المستمر لمدة ثلاث دقائق ويتم تناول الخليط دافئ

يفضل تناول هذا المشروب مرتين صباحًا ومساءً للتخلص من دهون البطن والأرداف المتراكمة والحصول على أفضل النتائج.

مكونات مشروب الحبهان للتخسيسطريقة تحضير واستخدام مشروب الحبهان للتخسيس

وصفة منقوع الحبهان

أحد الوصفات الشهيرة في تخسيس الجسم وحرق دهون البطن المتراكمة وتتم عن طريق نقع الحبهان المطحون في كوب من الماء طوال فترة الليل ويتم تناوله على الريق كما يجب عدم تناول أي شيء بعده على الأقل لمدة ساعة.

شاي الحبهان للتخسيس

أحد المشروبات الساخنة التي تساعد على خسارة الوزن بشكل كبير وتقضى على دهون الجسم المتراكمة.

ملعقة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من القرفة.

يتم وضع كلا من الحبهان مع القرفة على النار مع كوب من الماء والانتظار حتى الغليان.

يتم بعد ذلك تصفيته وتناوله دافئ يوصى بتناوله مرتين يومياً.

كما يمكن استخدام مغلي الحليب مع الهيل المطحون من اجل نسف دهون الجسم كله والأرداف .

مكونات وصفة الحبهان للتخسيس وحرق هدون الجسمطريقة تحضير واستخدام الحبهان والقرفة للتخسيس

وأخيرًا الحبهان فوائد عديدة للتخسيس وحرق دهون الجسم المتراكمة ولذلك يمكن استخدامه بأي طريقة للحصول على فوائده الكثيرة.