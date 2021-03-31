فوائد حمض الفوليك للشعر وكيفية استخدامه لشعر طويل في وقت قياسي

فوائد حمض الفوليك للشعر , الشعر الكثيف الناعم هو حلم كل فتاة لذلك تقوم الفتيات باستخدام العديد من المنتجات الطبيعية والكيميائية من أجل الحصول على هذه النتيجة، ولكن يجب العلم أن هناك الكثير من المواد الكيمائية يمكن أن تسبب اضرار على المدى الطويل، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن الحل السحري لتقوية الشعر من الجذور والحصول على نتائج مذهلة وهو حمض الفوليك وسنذكر استخداماته المتعددة للشعر.

فوائد حمض الفوليك للشعر

حمض الفوليك يعتبر من الأحماض التي تقوم بوظائف مهمة في جسم الإنسان وبالتالي فنقصه يتسبب في إحداث العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل أو بآخر على نمو الشعر وعلى حالته حيث إن:

نقص نسبة حمض الفوليك في الجسم يؤدي إلى موت الكثير من الخلايا وعدم قدرة البعض الآخر على تجديد نفسه مما يحدث انخفاض شديد في عدد كرات الدم الحمراء ومن ثم حدوث فقر دم.

يعتبر فقر الدم من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف نمو الشعر وتساقطه وغير ذلك من مشاكل، كما أنه يتسبب في تقليل وصول الأكسجين إلى فروة الرأس وهذا يؤثر على عملية إنبات الشعر، وإفراز العديد من الزيوت الطبيعية المرطبة للشعر.

أهم المعلومات عن حمض الفوليك

قبل الحديث عن كيفية استخدام حبوب حمض الفوليك للشعر يجب أن نكون على علم مما يتكون حمض الفوليك، فحمض الفوليك يتكون من فيتامين ب وهو يعتبر واحد من أهم الفيتامينات التي تقدم العديد من الفوائد للجسم والشعر.

إذا كنت ترغب في استخدام حبوب حمض الفوليك من أجل العناية بالشعر فلابد أن تقوم بالالتزام بالجرعة التي قام الطبيب تحديدها لك وعدم الإسراف عن ذلك.

كما أنه يمكن استخدام حبوب الفوليك للشعر ليس عن طريق الفم ولكن من خلال إضافتها للشامبو وذلك عن طريق طحنها وخلطها مع نوع الشامبو المناسب لك، وقومي بغسل الشعر بهذا الخليط.

ثم يشطف بالماء، ولكن يرعي عند غسيل الشعر بهذا الخليط يتم تدليك الشعر جيدًا حتى تقوم فروة الرأس بامتصاص حمض الفوليك وحتى يعطي النتيجة المطلوبة.

يمكن تكرار هذه التجربة من مرتين إلى ثلاث مرات في الشعر وستلاحظين الفرق.

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كيفية استخدام حمض الفوليك للشعر