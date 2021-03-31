طريقة عمل البوريك التركي بالحمة المفرومة في المنزل ، تعتبر من أهم الوجبات لسرعة عملها، وطعمها المميز، والمذاق الممتع، وتعتبر من أفضل الأكلات في معظم الدول لخفتها، وتحتوي علي العديد من العناصر الغذائية، والفيتامينات، والبروتينات، والسعرات الحرارية، وتعتبر من أشهر الأطباق في وجبه الإفطار في شهر رمضان المبارك، وتعتبر تتكون من مكونات بسيطة جداً، وسوف نتكلم ونتعرف علي مكونات طريقة عمل البوريك التركي بالحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة جداً. مكونات عمل البوريك التركي بالحمة المفرومة مكونات عمل البوريك التركي بالحمة المفرومة سوف نتحدث علي مكونات عمل البوريك التركي في المنزل وهي كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

5 أوراق من عجينة الجلاش.

بصله متوسطة الحجم مفرومة.

معلقة من الزيت.

نصف معلقة من الملح.

رشه من الفلفل الأسود مكونات صوص الحشو 2 بيضة.

معلقه من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

رشه من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير البوريك التركي في المنزل وهي كما يلي:- نحضر وعاء، ونضعه علي النار، ونضع بداخله الزيت ثم البصلة، ونستمر في التقليب حتي تنضج البصلة ثم نضيف اليهم اللحمة المفرومة، ونقلبهم جيد جداً حتي تنضج، ونضيف الملح، والفلفل الأسود، ونقلبهم جيد، ونترك اللحمة داخل الخليط حتي تشرب النكهات جيداً، ونتركهم لمده تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعة. ونحضر وعاء أخر لعمل الصوص نضع فيه البيض، والملح، والفلفل الأسود، والزيت، والزبدة، والحليب، والدقيق، ونخلطهم جيداً حتي يتكون خليط متجانس. ثم نفرد ورقة من عجينه الجلاش، وندهنها بالزبدة ثم الصوص، وننزل بالحشو، ونلف العجينة مثل الرول، ونكرر العملية في باقي الكمية حتي ننتهي من الكمية كاملا، وندهنها من الأعلى بالزبدة، والصوص، ونغطي العجينة، ونتركها لمدة تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعة . ثم نحضر صينية، ونقطعها قطع صغيرة مثل الصوابع، وندهنهم بالصوص ونكرر العملية في باقي الكمية، ونشعل الفرن علي درجه حرارة عالية، وندخل الصينية الفرن، وننتظر حتي تنضج ثم نشغل الشواية لمده خمس دقائق فقط ونخرجها من الفرن، وتضع علي طبق، وتقدم بألف هنا وشفا عليكم. رابط وخطوات اعتماد الهوية الرقمية عبر تطبيق توكلنا للمواطنين والمقيمين في المملكة 1443

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