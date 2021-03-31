تطويل الشعر 30 سم في أسبوع بملعقة واحدة لن تصدقي سينمو بسرعة البرق

ترتبط الحناء ارتباطًا وثيقًا بالفرح والوقت السعيد، فهي توفر لنا فوائد لا حصر لها دون ترك أي علامات أو تلف على الشعر والجلد وما إلى ذلك، لا بديل أو تنافس بين الحناء واي منتج آخر، وكل ما عليك فعله هو وضع أفضل مزيج من الحناء على شعرك، فمن المعروف ان الحناء من اقدم المواد التي تستخدم منذ زمن في الجسم والشعر، فهو لديه العديد من الطرق والاستخدامات، فهو يعتبر من افضل الخلطات التي تعمل على تكثيف وتغذية الشعر ويعد مناسب للفتيات والسيدات الذين يعانون من الشيب في سن مبكر وهو بديل قوي وفعال للصبغات الكيميائية وليس به ضرر على الشعر، إليكي خطوات عمل الحنة لتكثيف وتطويل الشعر.

وصفة الحناء والبيض لتكثيف الشعر

تعمل التركيبة على جعل الشعر أكثر نعومه وجميل، وتزيد من طول الشعر وقوة الجذور، مما يدل هذا أنه يمكن للحناء أن يحمي الشعر من التساقط، مما يعني أنه يمكن أن يحل أكبر مشكلة قد يعاني منها الناس، إلا وهي الصلع مع ذلك تجعل الشخص يبين أصغر من سنه الحقيقي.

المكونات

نقوم بإحضار كوب واحد من الحناء

نقوم بإحضار بيضتين

نستخدم كوب ماء واحد

الطريقة

نقوم بخلط بيضتين أولاً بالحناء ثم بالماء حتى يتكون خليط ممزوج جيدا، وبعد ذلك يرجى تحريك الخليط فيما لا يقل عن ثلاثون دقيقه قبل أن نستخدمه.

نقوم أيضا بتقليب الخليط جيدًا مرة أخرى، وزعيه على الشعر، ثم لفي الشعر واربطيه وغطيه جدا، واتركيها على هذا النحو لمدة 2 إلى 3 ساعات.

استخدمي الشامبو والماء المناسبين لتنظيف شعرك ويكرر هذا الأمر على مدار الشهر.

وصفة الحناء واللبن أو الزبادي لتكثيف الشعر

المكونات

نقوم بإحضار كوب حناء واحدا.

نحضر كوبين من اللبن.

نحضر كوبين من الماء.

الطريقة

نقوم بمزج المكونات جيدًا حتى يتحقق تناسق موحد.

نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات ، ثم قومي بغسله بالماء الدافئ ، ثم قومي باستخدام الشامبو الخاص بك ومن ثم اغسليه جيدا من بقايا اللبن على الشعر وكرري هذه الوصفة على مدار الشهر.