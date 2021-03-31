بيتزا التورتيلا في 3 دقائق بدون عجن أو فرن سهلة وسريعة جربيها

بيتزا التورتيلا في 3 دقائق ، هي أسرع وأخف نوع بيتزا يمكنك عمله في المنزل، فلن تحتاجي إلى عمل عجينة البيتزا السريعة الهشة، فقط قومي بعمل ألذ بيتزا بخبز التورتيلا بدون فرن، فلن تحتاجي في هذه الطريقة، أية مقادير ومكونات كثيرة، فقط أحضري كل ما ترغبين في تناوله، سواء الببروني أو الجمبري، أو الجبنة أو التونة أو السي فود، وهي في بعض الأحيان تعرف باسم تورتيلا بحشوة البيتزا، وهي تتميز بأنها سريعة وسهلة التحضير، لن تحتاجي إلى خميرة وعجن ولا أية مكونات، وذلك في حالة أن لديك، خبز التورتيلا جاهزًا، ولن تقومي بتحضير خبز التورتيلا في المنزل. وهي وصفة سريعة تناسب العزاب، وكذلك بعض الطلاب ممن يعيشون في اغتراب عن أوطانهم، ويرغبون في تناول وجبة سريعة، عقب العودة إلى المنزل، أو أنك ترغبين في تحضير وجبة سريعة لأطفالك، في منتصف اليوم يتناولونها بين تفاصيل يومهم السريع.

خبز التورتيلا من الوصفات سهلة التنفيذ، وذلك في حالة أنه ليس لديك خبز تورتيلا جاهز، فقط بمكونات أو مقادير بسيطة، سوف تقومين خبز تورتيلا منزلي، مع سر نجاح خبز التورتيلا، ويمكنك استخدام خبز التورتيلا في أكثر من وجبة أو وصفة، مثل طريقة طاكوس شاورما بالتورتيلا، وتعلم سر نجاح عيش التورتيلا الطري، والتي تشبه طريقة ساندوتش البطاطس السوري، يمكنك مراجعة طريقة عمل عيش التورتيلا فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل خبز التورتيلا منال العالم، مع سر نجاح عيش التورتيلا الطري، وقومي بعمل ألذ بيتزا التورتيلا في 3 دقائق.

خبز تورتيلا جاهز.

قدر من الزيت.

كمية من جبنة الموزاريلا (يمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل، وتوفير نفقاتك)

وتوفير نفقاتك) كمية من الزيتون الحلقات.

كاتشب.

في مقلاة واسعة، قومي بوضعها على نار هادئة، وضعي بها القليل من الزيت. ضعي خبز التورتيلا في المقلاة الساخنة. أضيفي الكاتشب وافرديه على خبز التورتيلا كاملًا. قومي بتوزيع الموزاريلا على خبز التورتيلا بالكامل، وضعي معها الزيتون. أضيفي التونة أو الببروني ، أو الجمبري أو أية حشو بيتزا التورتيلا الذي ترغبين به. قومي بتغطية المقلاة بغطاء مناسب، واتركيها 3 دقائق فقط حتى تصبح جاهزة وتسيح الموزاريلا، ثم ارفعيها عن المقلاة وقدميها لأولادك.