طريقة كنافة الغاز جربيها في رمضان وإبهري عيلتك

تعرفي معنا على طريقة جديدة للكنافة حيث أن الكنافة هي الحلوى الأشهر في شهر رمضان الكريم ولا تخلو مائدة رمضانية من حلا الكنافة سواء بطريقتها التقليدية أو بأحد الطرق والوصفات الجديدة، وتعتبر كنافة الغاز من أسهل الوصفات وأسرعها في التحضير حيث لا تستغرق العديد من الخطوات والوقت في تجهيزها لذا نقدم لكِ طريقة كنافة الغاز جربيها في رمضان.

250 جرام عجينة كنافة مقطعة قطع صغيرة أو مفرومة في الكبة قليلاً.

نصف كيلو جبن عكاوي “منقوع في ماء لمدة يومين ويتم تغيير الماء بشكل دوري”.

200 جرام سمن بلدي ساخن أو زبدة صفراء ولا يمكن استبدالها بأي زيت نباتي.

شربات الكنافة ” كوب سكر + كوب ماء + قطرات ليمون + ملعقة عسل جلوكوز + فانيليا”.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة يفضل فستق.

تفرد الكنافة على سطح مستوي وتوضع عليها السمن وتقلب جيداً حتى تتشرب الكنافة كل كمية السمن بشكل كامل.

في مقلاة مدهونة بالسمن نضع نصف كمية الكنافة ونضغط عليها بطبق صغير حتى تتماسك جيداً.

نضع قطع الجبن بشكل عشوائي بحيث نغطي طبقة الكنافة بالكامل.

نضع باقي كمية الكنافة ونضغط عليها بنفس الطريقة جيداً.

توضع على نار متوسطة مع لف المقلاة باستمرار حتى تتحمر من جميع الجهات.

نقلب الكنافة في طبق وندهن المقلاة سمن ونضع الجانب اللآخر ونسويه بنفس الطريقة على نار متوسطة.

بعد تسويتها وأخذ لون ذهبي جميل نسقيها ساخنة بشربات متوسط السمك بارد.

نرش عليها المكسرات وتقطع وتقدم ساخنة حتى لا تتجلد الجبن بداخلها.

مقادير كنافة الغازطريقة عمل كنافة الغاز

يمكن استخدام أي نوع جبن مفضل مثل الحلوم أو أي نوع جبن سوري خاص بالحلويات ويمكن إضافة مكسرات إلى الجبن داخل الحشو ويمكن إضافة قطرات من ماء الزهر إلى الشربات.