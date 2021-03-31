ملعقة من النشا هتفرد شعرك وتجعله زي شعر الأميرات بدون اللجوء للبروتين والكيراتين

ملعقة من النشا هتفرد شعرك تبحث العديد من السيدات عن طريقة لفرد الشعر خصوصاً إن كان شعرها شديد التموج، ولكن اليوم سوف نقوم بعمل وصفة من النشا تتميز بكونها تعمل على ترطيب الشهر الكثيف، وتساهم في حمايته من الحرارة، ذلك لأنها تحتوي على العديد من الإضافات المفيدة للشعر، منها حليب جوز الهند الغني بالعناصر والألياف. ملعقة من النشا هتفرد شعرك المكونات نشا (بمقدار ملعقة كبيرة).

حليب جوز الهند (بمقدار كوب).

زيت الزيتون البكر (بمقدار ملعقتان كبيرتان).

عصير الليمون (بمقدار أربعة ملاعق كبيرة).

شامبو.

قبعة الاستحمام.

المجفف الكهربائي للشعر. طريقة تحضير ماسك النشا لفرد الشعر

قومي بخلط زيت الزيتون مع حليب جوز الهند وضعيهم في مقلاة.

احضري وعاء وضعي فيه عصير الليمون والنشا، واخلطيهم جيداً حتى تحصلين على سائل رقيق، قومي بإضافة على حليب جوز الهند، وزيت الزيتون، وضعي الخليط على نار متوسطة واستمري في التقليب جداً، حتى يتكون لديك خليط كثيف القوام مثل البلسم.

قومي برفعه من على الناس واتركيه حتى يبرد، الآن قومي بتوزيع الخليط على شعركِ والتأكد من وصوله للشعر بالكامل، قومي الآن بوضع قبعة الاستحمام وشغلي المجفف الكهربائي ووجهي الحرارة إلى شعركِ.

بعد الانتهاء قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الدافئ، بعدها قومي بتمشيط شعرك بمشط له أسنان رفيعة بصورة تدريجية، وذلك من أجل فرد شعرك. وصفة النشا وحليب جوز الهند المكونات نشا (بمقدار ملعقتان كبيرتان).

حليب جوز الهند (بمقدار نصف كوب).

فرشاة لدهن الشعر. خطوات وصفة النشا والحليب لفرد الشعر

كل ما عليكِ فعله هو القيام بخلط المكونين وتقليبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً وبعد ذلك قومي بإحضار فرشة دهان الشعر، وقومي بدهن شعرك، وبعدها قومي بتركه لمدة ستين دقيقة، وبعد ذلك قومي بغسل شعركِ بالشامبو.

كرري هذه الوصفة بصورة يومية وسوف تلاحظين نتيجة هائلة خلال أسابيع قليلة. طريقة عمل ماك تشيز الشهية بالمنزل مثل المحلات

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