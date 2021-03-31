طاجن هيشرفك في العزومات طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل والفلفل بطعم لذيذ

طاجن اللحم من أسهل الأطباق وأسرعها في التحضير وأغناها في القيمة الغذائية تمد اللحمه الجسم بالبروتين اللازم لإتمام عملية بناء الجسم وتقوية المناعة ومد الجسم بالطاقة لإستكمال وممارسة أنشطته اليومية حيث أن الغذاء السليم الصحي يسهم في بناء عقول قوية ومبدعة تمتلك روحا للابتكار. طاجن اللحمه مكوناته موجودة في كل بيت ولا تخلو عزومة من وجوده على السفرة.

يعد طاجن اللحمة بالبصل والفلفل من اكثر الأكلات المشهورة في دولة المغرب، وانتشرت طريقة عملها في العالم العربي، فهي تحتوي على فوائد عديدة تعطي للجسم ما يحتاج، فقد يوجد منها طرق مختلفة، كما انه من الاكلات التي تعتبر رئيسية في السفرة، وايضا فى العزومات والأعياد لذلك وضعنا لكم طريقة تحضيرها بطعم لذيذ وشهي.

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل والفلفل

المكونات:

كيلو لحم طازج.

أربع بصلات كبار.

ثلاث حبات من الفلفل الملون.

ورق لورى.

مكعب مرقة دجاج.

ثلاث معالق من الزبدة.

معلقة صغيرة ملح أبيض.

فلفل أسود مطحون.

فلفل أبيض مطحون.

ورق فويل.

قرفة خشب.

كزبرة مطحونة.

طماطم مبشورة ناعمة بدون القشر.

نحضر وعاء ونقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات ونقوم بغسلها جيدا ونتركها حتى تجف.

تحضر البصل وتقوم بتقشيره جيدا وغسله ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعه.

نحضر حلة ونضعها على نار متوسطة ونقوم بوضع مكعبات الزبدة ثم بعد ذلك نقوم بوضع مكعبات اللحمه ونقوم بوضع الفلفل الأسود الناعم والكزبرة.

نستمر في تقليب المكعبات حتى تجف تماما من الماء ثم بعد ذلك نقوم بوضع البصل.

ونقوم بتقليبه جيدا على نار هادئة.

نستمر في التقليب ثم بعد ذلك نقوم بوضع الملح والتوابل والفلفل الألوان المقطع إلى حلقات.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المبشورة ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.

ثم نقوم بوضع كوب من الماء المغلي ونضع ورق اللورا والقرفة الخشب.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع مكعب مرقه الدجاج ومن ثم التقليب جيدا لمدة دقيقة.

نقوم بإحضار طاجن ونضع به مكعب من الزبدة وبعد ذلك نقوم بوضع اللحمة بالبصل والفلفل ونقوم بتغطية الطاجن بورق الفويل.

ونضعه في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج يستمر من خمس إلى تسع دقائق.

يقدم ساخنا بجوار الأرز والعيش.

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طريقة التحضير