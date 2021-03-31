طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون نقطة زيت والسر في هذه الملعقة

البطاطس من الوجبات المشبعة وتحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم تمد الجسم بالطاقة اللازمة. تعددت وصفات وطرق البطاطس المقلية والمشوية ولكننا اليوم نواجه مشكلة كبيرة مع البطاطس المقلية حيث لا يستطيع كبار السن الذين يعانون من فرط في الدهون الثلاثية من تناول مثل هذه الوجبة. طريقة عمل بطاطس مقرمشة طريقة عمل بطاطس مقرمشة المكونات ثلاث حبات من البطاطس.

مكعب زبدة.

زعتر.

شطه.

بابريكا.

كركم.

كارى.

فلفل أسود.

ليمون.

خل.

ملح.

ورق زبدة.

ماء دافئ.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير نحضر حبات البطاطس ونقوم بتقشيرها وغسلها جيدا ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلي صوابع رفيعة أو تقطع حسب الرغبة.

نقوم بوضع أصابع البطاطس في مكعبات الثلج لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراج صوابع البطاطس من مكعبات الثلج و نضعها في ماء دافئ لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس في مكعبات الثلج مرة أخرى .

ثم بعد ذلك نخرج البطاطس ونقوم بوضعها في وعاء ونضع عليها الليمون الطازج المعصور ومعلقة كبيرة من الخل وزعتر وبابريكا ثم نضع الشطه ومعلقة من الفلفل الأسود المطحون الناعم ومعلقة من الملح الأبيض ثم بعد ذلك نقوم بتقليب صوابع البطاطس.

ونستمر في تقليب صوابع البطاطس في هذه المكونات جيدا ونتركها لمدة ساعتين لكي تتشرب جميع أصابع البطاطس من التوابل والخلطه.

ثم بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بتنظيفها جيدا ثم تجفيفها ثم بعد ذلك نضع بها ورقة زبدة.

وبعد ذلك نقوم بوضع مكعب من الزبدة على ورقة الزبدة ونقوم بتوزيع مكعب الزبدة في كافة أنحاء الصينية.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس على ورقة الزبدة.

وبعد ذلك نقوم بتغطية الصينية بورق الزبدة ونقوم بوضعها في الفرن علي نار متوسطة لمدة سبع دقائق.

تقدم أصابع البطاطس المقرمشة بدون زيت بجوار العيش البلدي. "شركة أبل" تحذير عالي الخطورة من الوطني للأمن السيبراني طريقة التحضير

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