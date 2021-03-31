اصابع البسبوسه المحشيه الذهبيه فاخره ومقرمشة على طريقة أشهر الشيفات

طريقة عمل اصابع البسبوسه المحشيه ، اصابع البسبوسه المحشيه تعد من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والشعبية وتشتهر في تقديمها وتحضير بشهر رمضان المبارك، وبمناسبة حلول الشهر الكريم كثر البحث عن طريقة عمل البسبوسة بكثير من أنواعها وأشكالها، ولكن اليوم حرصنا على أن نقدم إليكِ سيدتي طريقة مميزة جداً لتحضير اصابع البسبوسه المحشيه في البيت.

لكل ربة منزل تسعى وراء تحضير أشهى وألذ أنواع الحلويات الشرقية في رمضان أو غير رمضان إليك هذه الطريقة:

كيلو سميد بسبوسة ناعم.

زيت نباتي.

4/1 كوب دقيق أبيض.

شربات ثقيل القوام بارد.

2/1 ملعقة كبيرة يانسون.

2/1 ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

2/1 ملعقة كبيرة شمر مطحون.

2/1 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

في بولا عميقة قومي بخلط سميد البسبوسه الناعم مع الدقيق والملح والشمر واليانسون والخميرة الفورية الجافة.

الناعم مع الدقيق والملح والشمر واليانسون والخميرة الفورية الجافة. بعد أن تم خلط المكونات السابقة مع بعضها جيداً قومي بإضافة ملعقتين من الزيت وملعقتين من السمن واحرصي على أن تكون بدرجة حرارة المطبخ.

ابدئي في خلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تكون متجانسة.

يضاف بعد ذلك الماء الفاتر مع استمراركِ في الخلط ويصبح لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.

يتم تغطية البولا وتركها لحوالي 15 دقيقة فقط ثم قطعي الخليط واجعليه على شكل كرات بحجم صغير.

ثم اصنعي من هذه الكرات أصابع البسبوسه عن طريق لفها على هيئة رول استمري على ذلك حتى أن تنتهي كمية الخليط الموجودة لديك.

ثم تأتين بطاسة عميقة ضعيها على النار وضيفي لها الزيت وانتظري حتى يصبح ساخن.

بعدها قومي بوضع أصابع البسبوسه وتركيها حتى يتم تحميرها وتكون باللون الأصفر الذهبي مع الحرص بتقليبها على جميع الجهات.

ثم ترفع من الزيت وتوضع بالشربات الثقيل على الفور وتركيها لبضعة دقائق.

ثم يتم تقديمها وتناوليها بالهناء والشفاء.