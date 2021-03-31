ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف مما يسبب مشاكل كثيرة لكثير من السيدات وخاصة أصحاب البشرة الدهنية والمسام الواسعة، حيث تتراكم الأثرية والغبار العالق في الهواء على الوجه والجسم والركب وتعمل على خلق طبقة عازلة على الجلد وقد تكون هذه الطبقه ضارة جداً للجلد حيث تمنع البشرة من التنفس. سنفرة وتبييض الوجه والجسم في دقائق سنفرة وتبييض الوجه والجسم في دقائق المكونات أرز أبيض نقي.

ثلاث معالق ماء من الورد.

ماء بارد.

طبق. طريقة تحضير سنفرة الوجه والجسم نحضر كوبا من الأرز الأبيض النقي ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في طبق نظيف ونضع كوبا من الماء عليه ونتركه لمدة يومين.

بعد ذلك نحضر الأرز المنقوع ونضع عليه أربع معالق كبيرة من ماء الورد النقي.

ثم بعد ذلك نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات به ونقوم بخلطهم جيدا.

نستمر في الخلاط لمدة خمس دقائق حتى يصبح خليطا ناعما ذات قوام متماسك.

نقوم بإحضار مكعبات الثلاجه ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في المكعبات بعد التأكد من إتمام عملية تنظيف المكعبات جيدا.

نقوم بوضع المكعبات في الفريزر لمدة يوم كامل حتى تتم عملية التجميد.

ثم بعد ذلك نقوم بتنظيف الجسم والوجه والرقبة وتجفيفهم جيدا.

ثم بعد ذلك نحضر مكعب من الأرز وماء الورد ونقوم بتمشيته علي الجسم والوجه وبعد ذلك نقوم بعمل حركات دائرية للجسم والوجه والرقبة.

يحتوي الماسك على حبيبات الأرز التي تقوم بعمل سنفره كامله الوجه والجسم والرقبه.

يعمل ماسك الأرز على تفتيح وسنفرة الوجه والجسم والرقبة يحتوي الأرز على فيتامينات ومعادن تعمل على تفتيح وتنقية البشرة من مرة واحدة.

نترك الماسك يجف لمدة عشر دقائق ثم بفرك الجسم بحركات دائريه.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الوجه والجسم والرقبه ونضع مرطب.

يكرر الماسك يوميا. وصفة سيروم كوري للهالات السوداء منزليًا وأنواع الهالات وعلاج الصيدلية طريقة تحضير سنفرة الوجه والجسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أول دقيقة سنفرة تبييض الوجه والمناطق الداكنة في الجسم كله مهما كان السواد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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