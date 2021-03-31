العجينة اليابانية الذهبيه بمكونين فقط لكافة المعجنات والمخبوزات والفطائر والبيتزا هشه وقطنيه

طريقة عمل العجينه اليابانيه ، تعتبر العجينه اليابانيه من أشهى وألذ المعجنات، وذلك لأنها طرية وهشة جدًا وتستخدم في عمل أنواع كثيرة من الفطائر، كما أنها تصلح لعمل فطائر حلوة أو حادقة، مع اختلاف الحشوات على حسب ذوقك ورغبتك، تعالِ معنا لنتعرف على طريقة عمل العجينة اليابانية من خلال خطوات سهلة وسريعة، مع الحصول على نتيجة مدهشة. طريقة عمل العجينة اليابانية:- طريقة عمل العجينة اليابانية:- المكونات:- 6 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من اللبن الدافئ.

كوب كبير من الماء.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من اللبن الجاف.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

أربع ملاعق من الزبدة. خطوات تحضير العجينة اليابانية:- في البداية نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها الماء وثلاث ملاعق من الدقيق ونضعها على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يهدأ قليلاً.

ثم نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الدقيق الأبيض بعد أن ننخله جيدًا عدة مرات للتخلص من أي شوائب موجودة به.

ثم نقوم بإضافة السكر والملح والخميرة الجافة واللبن الجاف والزبدة ونقلبهم معًا بشكل جيد.

ثم نضيف البيض ونستمر في العجن، ثم نضيف العجينة التي قمنا بإعدادها في البداية بعد أن أصبحت دافئة.

ثم نبدأ في إضافة اللبن بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن حتى تتشكل لدينا عجينة لينة ومتماسكة.

نغطي العجينة باستخدام كيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة المطبخ لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع حتى تختمر جيدًا.

ثم نبدأ في تقسيم العجينة السحرية إلى أجزاء على حسب الرغبة، ونقوم بحشوها بأي حشوة نفضلها سواء حلوة أو حادقة.

إلى أجزاء على حسب الرغبة، ونقوم بحشوها بأي حشوة نفضلها سواء حلوة أو حادقة. ثم ندهن وجه العجينة باستخدام خليط من البيض والنسكافيه واللبن، وندخلها فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 220، ونتركها لمدة لا تزيد عن ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل المقلقل الحجازي سهلة وبسيطة خطوات تحضير العجينة اليابانية:-

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