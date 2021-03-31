دلكي بملعقة النشا واتحداكي ان لم تبيض وتزيل الجلد الميت من جسمك كله نهائيا

كثير من الفتيات يتأملون أن يحصلوا علي جسم خالي من اي عيوب، ويبحثون عن طرق كثيرة لتبييض الجسم، ومن الأفضل استخدام المكونات الطبيعية فإذا لم تكن لها فائدة فلن تضر أيضا، فإستخدام خلطة النشا في تبييض الجسم من أبسط الطرق الطبيعية التي تلائم جميع انواع البشرة إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، فتعتبر الخلطة من اسهل الخلطات التي يمكن أن تصنع في المنزل وايضا غير مكلفة وبها العديد من العناصر المفيدة للجسم، والنشا ليست فقط للأكل والحلويات بل يمكن أن نستخدمها للجسم والبشرة وغيرهم، وللحصول علي نتيجة مُرضية في تبييض الجسم يجب أن لا يقل استخدام الوصفة عن مرتين أسبوعياً حتي تحصلين علي النتيجة المطلوبة. فائدة النشا للجسم تساعد علي إزالة الجلد الميت من الجسم.

تساعد علي امتصاص الزيوت من الجسم، فهي تناسب أصحاب الجسم أو البشرة الدهنية بالاخص.

يوجد بالنشا مجموعة عناصر مختلفة من الالياف و الحديد ومواد مفيدة للجسم.

يوجد بالنشا فيتامين A الذي يساهم في علاج البقع الداكنة. وصفة تبييض الجسم بالنشا والجلسرين فائدة النشا للجسموصفة تبييض الجسم بالنشا والجلسرين المكونات: ٤ ملاعق نشا.

من معلقتين الي ثلاثة جلسرين. الطريقة: قومي بخلط المكونين معا حتي تمام التجانس، ثم قومي بتدليك الجسم بلطف بالخلطة، فتساعد هذه الطريقة علي إزالة الجلد الميت. وصفة تبييض الجسم بالنشا والبيض وصفة تبييض الجسم بالنشا والبيض المكونات: ٤ ملاعق نشا.

ثلاث ملاعق حليب.

بياض بيضة. الطريقة: قومي بخلط جميع المكونات في وعاء، ومن ثم ضعي الخلطة علي الجسم وانتظري حتي يجف، ثم اتركيه بحركات دائرية واغسلي جسمك بالماء الفاتر. وصفة النشا وماء الورد وصفة النشا وماء الورد المكونات: ٤ ملاعق نشا.

ثلاث ملاعق ماء ورد. الطريقة: قومي بوضع المكونات معاً واخلطيهم، ثم ضعيهم علي الجسم واتركيه حتي يجف تماماً، ثم افركيه بلطف وبعدها اغسلي الجسم بالماء الفاتر. أقوي عروض من مكتبة جرير بمناسبة شهر رمضان على الجوالات والشاشات بالمملكة العربية السعودية

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