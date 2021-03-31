أفضل طريقة لتحضير الحواوشي بطعم رائع مثل أشهر المطاعم

الحواوشي، يعد من الأكلات التي يمكنك تحضيرها يوميًا بسبب طعمه الرائع والمميز ولذلك يحبه الكبار والأطفال ويعتبر الحواوشى من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثير وذلك بسبب تكلفة تحضيره البسيطة مقارنة بالكثير من الأطعمة الأخرى وهنا نقدم إليك طريقة تحضير الحواوشي بطريقة سهلة وسريعة وبطعم مميز ورائع. أسهل طريقة لتحضير الحواوشي بطعم رائع أسهل طريقة لتحضير الحواوشي بطعم رائع تكفي هذه الوصفة ٤ أفراد ومدة تحضيرها نصف ساعة: مقادير الحواوشي كبابة صيني: ملعقة صغيرة مطحونة.

كزبرة: ملعقة صغيرة جافة ومطحونة.

لحم:١/٢ كيلو مفرومة.

زبدة : اثنين ملعقة طعام.

فلفل أخضر: اثنين ثمرة منه ويتم تقطيعه.

خبز: أربع أرغفة.

قرفة: ملعقة صغيرة.

بصل: سنحتاج بصلة واحدة كبيرة مفرومة.

حبهان مطحون: ربع ملعقة صغيرة.

فلفل حار: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود: رشة صغيرة مع رشة ملح.

بابريكا: نصف ملعقة صغيرة. أبسط طريقة للحواوشي مقادير الحواوشيأبسط طريقة للحواوشي لتحضير الحواوشي مثل المطاعم عليكي اتباع الخطوات التالية: نبشر البصل ونقوم بتقطيع الفلفل الأخضر قطع صغيرة لكي يتجانس مع اللحمة المفرومة. نضع الخضار في وعاء كبير ثم نضيف اللحمة المفرومة وفلفل أسود والكزبرة والحبهان وكبابة الصيني والقرفة وجميع التوابل المذكورة. نقوم بتقليب الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات جميعًا ومن ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. نخرج خليط اللحمة المفرومة من الثلاجة ونضع كمية من الخليط السابق في الخبز ونقوم بتوزيعه بطريقة متساوية ومتجانسة. ندهن وجه الخبز بالزبدة السائلة ونقوم بقلبه وندهن الوجه الآخر. نغلف الحواوشي في ورقة زبدة ثم ندخل الخبز في الفرن الساخن في درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نخرج الخبز من الفرن عندما يحمر ويأخذ اللون الذهبي ويستغرق نصف ساعة على شبكة الفرن. يقدم الحواوشي في أطباق للتقديم ساخنًا مع صوص الطحينة والسلطة الخضراء. أسهل طريقة لعمل الشباكية المغربية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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