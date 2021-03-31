طريقة عمل كيك الخلاط بالفانيليا في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل كيك الخلاط بالفانيليا، تهتم كثير من سيدات المنزل بتجهيز أشهى أنواع الكيك بطرق مختلفة ومتنوعة حتى لا يمل الأطفال من تناولها وبالتالي يمكنها عمل كيك الخلاط الفانيليا في المنزل بمكونات وخطوات سهلة للغاية يمكنك تجهيزها في وقت قليل، ولن تحتاج الكثير من المجهود وهي من الطرق الجديدة والبسيطة، لهذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كيكه الخلاط دون استخدام المضرب الكهربائي بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها. طريقة عمل كيك الخلاط بالفانيليا طريقة عمل كيك الخلاط بالفانيليا نقدم لكم عبر موقعنا المكونات: 2 كوب ونصف من الدقيق

ملعقة من الفانيليا

ملعقة من البيكينج باودر

أربع بيضات

كوب ونصف سكر

كوب زيت

ربع ملعقة الملح

كوب حليب خطوات تجهيز كيك الخلاط بالفانيليا في الخطوة الأولى هي يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة في السكر والفانيليا ونقوم بتقليبه لمدة دقيقتين ثم نضيف البيض مع الاستمرار بالتقليب لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن والزيت لمدة دقيقتين ثم قومي بتجهيز وعاء صغير يوضع في الدقيق والملح ثم أضيفي البيكنج بودر وقلبي المكونات ثم ضعي عليه المكونات السائلة وقلبي بالمضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات دون وجود أي تكتلات في هذا الخليط.

في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز صينية ونقوم بتسخين الفرن لمدة 10 دقائق ثم نقوم أضافت القليل من السمنة أو الزيت ونقوم بوضع هذا الخليط وتوضع في الفرن على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة أو أقل حتى ينضج وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن، وبعد أن تبرد ابدائي لتزيينها بواسطة صوص الشوكولاتة أو الكريم شانتيه، وذلك على حسب الرغبة، حيث يمكنك تناولها بجانب بالحليب أو القهوة وبعض الأشخاص يفضلون تناولها بجانب الشاي أو العصائر يمكن تناولها على وجبة الافطار او العشاء كوجبات خفيف بالهناء والشفاء. طريقة استخدام ماء الأزر للشعر والبشرة خطوات تجهيز كيك الخلاط بالفانيليا

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