كريم الكولاجين الاصلى معجزة لشد البشرة وازاله التجاعيد فورا وللابد بمفعول البوتوكس الخطير

عمل كريم طبيعى لشد البشره ، تعتبر البشرة المترهلة من أشهر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات، وخصوصًا مع التقدم في السن، بالإضافة إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر حول العينين والمعروفة باسم (أرجل الغراب)، ولذلك قد تلجأ بعض السيدات إلى شد البشرة من خلال الحقن أو البوتوكس، ولكن هذه الطرق قد تتطلب الكثير من الوقت والمال، ولذلك يمكنك صنع كريم طبيعى لشد البشره بمكونات طبيعية من المنزل. عمل كريم طبيعى لشد البشره:- عمل كريم طبيعى لشد البشره:- المكونات:- بياض بيضة واحدة.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء ونضع به بياض البيض ونضيف له عسل النحل وعصير الليمون ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة بأطراف الأصابع ونتركه حتى يجف تمامًا.

ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ مع الفرك باليدين، ثم نشطفه بالماء البارد.

نقوم بعمل هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تختفي التجاعيد بشكل كبير ونحصل على بشرة مشدودة ونضرة. الطماطم لعمل كريم طبيعى لشد البشره:- طريقة التحضير والاستخدام:-الطماطم لعمل كريم طبيعى لشد البشره:- مكونات الكريم:- ثمرة متوسطة الحجم من الطماطم.

ملعقة ونصف من مطحون الكركم.

ملعقتين كبيرتين من الماء. طريقة تحضير وتطبيق الكريم:- في البداية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به ثمرة الطماطم بعد إزالة القشرة ونخلطها جيدًا مع ملعقتين من الماء.

ثم نقوم بإضافة مطحون الكركم ونستمر في الخلط حتى نحصل على كريم متجانس وناعم.

ثم نضع هذا الكريم على بشرة نظيفة وجافة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة.

نكرر هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وسوف تظهر نتيجة واضحة خلال الأسبوع الأول، حيث يساعد هذا الكريم الطبيعي على شد البشرة والجلد بشكل واضح وسريع. طريقة استخدام ماء الأزر للشعر والبشرة طريقة تحضير وتطبيق الكريم:-

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