سر خطير ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والطول بغزاره وينبت الفراغات

يعتبر الشعر الطويل والكثيف حلم كل فتاة، ولذلك يجب الاعتناء بالشعر والاهتمام به بصورة دائمة ومستمرة، وذلك من خلال استخدام وصفات طبيعية تساعد على زيادة نمو الشعر بسرعة، حيث أن المكونات الطبيعية تعد من أفضل الطرق للعناية بالشعر لأنها تغذي الشعر وتقوي البصيلات، كما أنها تعمل على حل مختلف مشاكل الشعر، مثل التقصف وانقسام الشعيرات والجفاف والتساقط والهيشان.

الشاي الأخضر مع الشامبو لنمو الشعر

يساعد الشاي الأخضر على تحفيز بصيلات الشعر وزيادة نموه بشكل أسرع، كما يؤدي استخدامه بانتظام إلى الحد من سقوط الشعر، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مكونات الوصفة:-

أكياس شاي أخضر (دافئة).

ملعقة كبيرة من الشامبو.

نقوم بفتح كيس الشاي ونأخذ منه الشاي الدافئ ونضيفها إلى ملعقة الشامبو ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام هذا الشامبو ونتركه على الشعر حوالي خمس دقائق.

ثم نشطف الشعر جيدًا باستخدام الماء البارد.

يمكن تطبيق هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.

طريقة تطبيق الوصفة:-عصير البصل مع الشامبو لزيادة نمو الشعر بسرعة:-

يعتبر البصل وعصيره من أقدم الطرق المستخدمة في علاج سقوط الشعر وأكثرها فاعلية، حيث أن عصير البصل يحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت، مما يساعد على زيادة نسبة الكولاجين الذي يسهم في نمو الشعر.

بصلتين كبيرتين.

ملعقتين كبيرتين من الشامبو.

في البداية نقوم بفرم البصل بشكل جيد ثم نعصره باستخدام اليد ونستخرج منه سائل أو عصير.

ثم نضيف هذا السائل إلى ملعقتين كبيرتين من الشامبو، ثم نضع الشامبو على الشعر وندلك به فروة الرأس.

نترك الشامبو على الشعر حوالي خمس أو عشر دقائق ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر ثم الماء البارد، حتى نتخلص من رائحة البصل المزعجة العالقة بالشعر.

يمكن تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مدهشة وفعالة خلال فترة قصيرة جدًا.

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مكونات الوصفة:-طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-