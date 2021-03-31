عصير الليمون بالنعناع المنعش ليكِ ولأسرتك بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة

عصير الليمون بالنعناع المنعش ليكِ ولأسرتك بطريقة سهلة فمشورب الليمون بالنعناع من المشروبات الباردة اللذيذة والمنعشة في فصل الصيف والتي يفضلها الكثير من الناس، وبدأت بعض شركات المشروبات الغازية بتصنيعه جاهز ولكن يبقى المشروب الطبيعي له مكانة خاصة لدى الأمهات فتعرفي معنا من خلال السطور التالية على طريقة تحضيره بسهولة.

عصير الليمون بالنعناع المنعش

يجمع مشروب الليمون بالنعناع بين مكونين منعشين ومليئين بالفوائد الصحية والتنفسية فالنعناع يقضي على رائحة الفم الكريهة والمشروب يحتوي على العديد من الفوائد حيث أنه يعمل على تهدئة الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ويهدئ القولون، ويمد الجسم بفيتامين سي المفيد لصحة الجلد والبشرة بشكل عام كما أنه مشروب مفيد للجهاز المناعي فهو يقوي المناعة ويقي من الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، كما أنه يعالج الأرق ويعمل كمدر طبيعي للبول وهو من المشروبات الغنية بقيمتها الغذائية.

طريقة عمل الليمون بالنعناع

المكونات

5-6 ليمونات

بعض أوراق النعناع الطازج.

كوب من الماء المثلج.

مكعبات ثلج.

2 ملعقة كبيرة سكر .

قومي بغسل الليمون وقشريه وقطعيه إلى أجزاء.

في الخلاط ضعي الليمون والسكر والماء واضربي المكونات جيداً.

ضعي النعناع واضربي المكونات جيداً حتى تمتزج.

صفي الخليط بمصفاه ضيقة ثم أعيديه إلى الخلاط واخفقيه مرة أخرى مع إضافة الثلج.

صبي العصير في كوب وقدميه بارداً.

طريقة تحضير الليمون بالنعناععصير الليمون بالنعناع والجنزبيل

المكونات

3 ليمونات كبيرة.

1 ملعقة من الجنزبيل الطازج المبشور.

كوب ماء بارد.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

أوراق نعناع طازجة.

في الخلاط اخفقي الليمون مع الجنزبيل مع الماء جيداً.

أضيفي العسل تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

ضعي أوراق النعناع واضربي الخليط بالكامل بشكل جيد.

صفي الخليط جيداً واخفقيه مرة أخرى ويمكنك إضافة عسل حسب الحاجة.

صبي العصير في كوب التقديم.

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طريقة تحضير الليمون بالنعناع والزنجبيل