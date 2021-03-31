أزيلي شعر الحواجب بالفازلين في خطوات بسيطة بدون الحاجة للكوافير

أزيلي شعر الحواجب بالفازلين في خطوات بسيطة فتهذيب الحواجب من الأمور التي تهتم بها لافتيات والسيدات للحفاظ على مظهرهن الجذاب، وتعتبر طرق إزالة شعر الحواجب التقليدية غير مناسبة للجميع فبعضها غير متوفر لأغلبهن غير أنها أحياناً تتسبب في تهيج الجلد واحمراره، ومن خلال السطور التالية نعرض لكِ سيدتي طريقة إزالة شعر الحواجب بالفازلين.

إزالة شعر الحواجب بالفازلين

تعتبر طريقة إزالة شعر الحواجب بالفازلين مناسبة للفتيات الذين لديهم حواجب كثيفة وعريضة وكلنها لا تناسب ذوات الحواجب الرفيعة لأنها تعتمد على فرد الوصفة على الشعر الزائد من الحاجب ونزعه بالاتجاه المعاكس، ولكن بالنسبة لأصحاب الحواجب الرفيعة والخفيفة أستخدام الفازلين كمثبت وكمنتج قوي لتكثيف نمو شعر الرموش والحواجب عن طريق تطبيق كمية من الفازلين الطبيعي على الرموش والحواجب وتمشيطهما بفرشاه مناسبة كل ليلة، كما يمكن استبدال المنتجات التجميلية لمنطقة العين بالفازلين لتعطي الرموش والحواجب مظهراً أكثر كثاقة دون الحاجة لوضع منتجات قد تضر بهما.

طريقة إزالة شعر الحواجب بالفازلين

يمكن خلط ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الكركم والحمص المطحون وملعقتان من اللبن وفرد الخليط على خط الشعر الزائد أسفل الحاجب وتركه ليجف مثلما تستخدم طريقة التشقير، بعد أن يجف خليط الفازلين يتم نزعه بعكس اتجاه نمو الشعر تلك الوصفة ممتازة لترطيب الجلد بعد نزع الشعر فلا تسبب احمرار أو علامات أخري وكذلك لا تؤدي لحدوث خدوش أو التهابات.

يستخدم الفازلين لرسم الحاجب وإظهاره بمظهر أكثر كثافة وترتيباً عن طريق وضع الفازلين على الحاجب بواسطة فرشاه مناسبة ورسم الشكل الذي ترغبين فيه.

يستخدم الفازلين لترطيب المنطقة حول العين بالكامل ويساعد في علاج الهالات السوداء.

يستخدم الفازلين أيضاً لتكثيف الرموش بدلاً من الماسكرا لتبدو بمظهر طبيعي.

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فوائد الفازلين للحواجب