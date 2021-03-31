طريقة عمل صينية القرنبيط باللحمة المفرومة في الفرن بطريقة لذيذة جداً

جميع أنواع الخضراوات بلا استثناء لذيذة ومفيدة وصحية وتناولها شئ ضروري بالنسبة لجسم الإنسان، حيث أن الخضراوات تفيد الشعر والبشرة والجسم أيضا ولا يخلو أي منزل من وجودها به، فمن ضمن أنواعها المغذية هو القرنبيط فيعتبر ملك الخضراوات والمفضل والمحبب لدي الكثير، وقد تتعدد وصفاته ومنها الصحي ومنها الضار لصحة الإنسان، فأن عند قلي القرنبيط قد يشرب زيت بكمية كثيرة وهذا يصبح شئ ضار جدا.

أما إذا كان القرنبيط مشوي أو صينية فيكون أكلة من الاكلات الصحية، لأن القرنبيط يعد من أنواع الخضار التي تساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع ولكن بعيدا عن قليه، فصينية القرنبيط باللحم المفروم تكون صحية لانها لاتحتوي علي دهون تسبب امراض للانسان، وهو من الخضار الذي ينتشر بكثرة في فصل الشتاء ومعروف في عدد من الدول.

طريقة عمل صينية القرنبيط باللحم المفروم

المكونات :

قرنبيط.

لحمة مفرومة.

بصل.

فلفل أخضر.

طماطم.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحمة.

زيت أو سمنة.

كمون وكزبرة جافة.

نحضر إناء ونضعه علي النار وبه كمية من الماء ونتركها حتي تفلي.

يتم تقطيع زهرات القرنبيط إلي زهرات أصغر في الحجم، ثم غسلها جيدا ونضعها في الماء المغلي ونضيف إليها رشة من الملح والكمون، ونتركها حوالي نصف ساعة ليتم تسوية القرنبيط.

نجهز طاسة عميقة علي النار وبها ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة، ثم نضيف بصلة كبيرة مفرومة ورشة من الملح ويتم تقليبها وبعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة مع التقليب المستمر، وبعد تغيير لون اللحمة نضع الطماطم المفروم ثم الفلفل الأخضر المفروم ويتم تقليبهم ونضيف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة ورشة من الملح والفلفل الأسود، ونتركهم ربع ساعة فقط.

بعد تسوية القرنبيط وسلقه جيدا يتم تصفيته من الماء، ونضعه في طاسة اللحمة المفرومة وتقليب القربيط مع اللحمة.

نحضر صينية بها ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت ودهنها جيدا، ثم نضع بها اللحمة المفرومة التي تم خلطها مع القرنبيط المسلوق.

تشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية ونقوم بوضع هذه الصينية داخل الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

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طريقة تحضير صينية القرنبيط باللحمة المفرومة