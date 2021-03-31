بدون تكاليف طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعيا بمكون في منزلك

تغيير لون الشعر من الأفكار التي تأتي في بال العديد من الفتيات أو الأمهات، وبالتحديد إذا كان تغيير لون الشعر إلي الألوان الجذابة أو الجريئة والتي تلفت انتباه أي شخص يراه، مثل اللون الأحمر بكل درجاته سواء الفاتح أو الغامق ولكن يخاف بعض السيدات من استعمال الصبغات، لأن بها مواد كيميائية تضر صحة الشعر وهذه الصبغات التي تستخدمها مراكز التجميل والصالونات.

وقد يري البعض الآخر من السيدات أن استخدام الحناء التي تكون باللون الأحمر لا تضر الشعر بل تفيده وتغذيه، وذلك مترتب علي أن يظن الكثير أن صبغ الشعر باللون الأحمر لا يصلح إلا باستخدام الصبغات الكيميائية أو باستخدام الحناء، ولكن توجد طريقة أفضل لصبغ الشعر باللون الأحمر بشكل طبيعي في المنزل.

خلطة صبغ الشعر باللون الأحمر

ويعد اللون الأحمر من ألوان صبغات الشعر المميزة والجريئة كما ذكرنا من قبل، حيث أنه يناسب البشرة السمراء أو البشرة البيضاء وذلك لابد من اختيار درجة اللون الأحمر التي تكون مناسبة للون البشرة، نظرا لأن يوجد لون أحمر فاتح وبرغندي وأحمر توتي وأحمر غامق وغيرها الكثير، فأن البشرة الداكنة او السمراء تكون مناسبة للون الأحمر الداكن الذي يشابه اللون البني، والبشرة الوردية يناسبها اللون الأحمر الذي يتم خلطه مع لون من الألوان النحاسية، والبشرة المتوسطة يناسبها اللون الأحمر الفاتح.

المكونات :-

أزهار من الكركدية.

ماء.

نقوم بغلي الماء علي النار، ويتم رفعها من النار ونضع بها كوب من أزهار الكركدية ثم نقعها لمدة عشر دقائق، أو من الممكن أن نتركها لمدة أطول لكي تبرد الماء تماما وأيضا نحصل علي لون احمر مميز.

يتم تصفية الماء جيدا باستخدام مصفاة.

ثم نضع ماء الكركدية علي الشعر ويفضل وضعه في أماكن صغيرة من الشعر، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر لوصول ماء الكركدية إلي الشعر بأكمله.

نتركه لمدة ساعة تقريبا ثم يتم غسل الشعر وتجفيفه ويمكن تجفيفه عن طريق تعرض الشعر لأشعة الشمس.

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طريقة صبغ الشعر أحمر