طريقه عمل الجبنه الرومى ، من الوصفات السهلة التي تقوم بتجربتها الكثير من ربات البيوت، حيث أن الجبنة الرومي من أنواع الجبن الشهية والتي يفضلها الجميع، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، مثل الكالسيوم المهم للأسنان والعظام، وفيتامين A المهم للعين وصحتها، بالإضافة إلى فيتامين B بأنواعه، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض طريقة عمل الجبنة الرومي بالخطوات. طريقه عمل الجبنه الرومى في المنزل:- طريقه عمل الجبنه الرومى في المنزل:- المكونات:- 2 كيلو من اللبن البقري.

ثمرتين من البطاطس المسلوقة (حجم متوسط).

علبتين من الزبادي.

كوب إلا ربع ماء مثلج.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسمر.

خمس ملاعق كبيرة قشطة.

ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.

قطعة كبيرة من الشاش. خطوات تحضير الجبنة الرومي:- نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به اللبن البقري، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة إلى أن يغلي جيدًا.

ثم نقوم بإضافة علبتي الزبادي إلى اللبن البقري ونقلبهم معًا لمدة لا تقل عن خمس دقائق متواصلة حتى يمتزج اللبن مع الزبادي بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الماء والملح والفلفل الأسمر إلى وعاء اللبن مع الاستمرار في التقليب إلى أن تختلط المكونات كلها مع بعضها البعض.

ثم نهرس البطاطس المسلوقة بشكل جيد وتتخلص من أي كتل، ونضيفها إلى وعاء اللبن، بالإضافة إلى القشطة ونقلب كل هذه المكونات معًا.

ثم نحضر مصفاة كبيرة ونظيفة ونضع بها قطعة الشاش، ثم نسكب فيها خليط الجبنة ونتركه مدة لا تقل عن اثني عشر ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بإزالة الجبنة من قطعة الشاش ونضعها في قطعة شاش أخرى ونضغط عليها بوزن ثقيل.

ثم نقوم بتكرار نقل الجبنة من قطعة شاش إلى أخرى حوالي أربع أو خمس مرات متتالية، وتتم عملية النقل بعد مرور 12 ساعة في كل مرة.

ثم نقوم بوضع الجبنة الرومي في الثلاجة حتى تظل صالحة للاستخدام لأطول فترة ممكنة. أقوي عروض من مكتبة جرير بمناسبة شهر رمضان على الجوالات والشاشات بالمملكة العربية السعودية خطوات تحضير الجبنة الرومي:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبنة الرومي في البيت بمكونات بسيطة وطعم يجنن مضمونه واحلى من الجاهزه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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