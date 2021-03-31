تكات وطريقة المعجنات الناجحة عشان تعمليها بنفسك بمكونات سهلة

تعرفي على تكات وطريقة المعجنات الناجحة كي تعمليها بنفسك بمكونات سهلة حيث تعتبر المعجنات من أهم الوصفات التي تلجأ لها السيدات في وجبات الإفطار أو الرحلات أو حفلات أعياد الميلاد، ولكن لا تعرف السيدات أي طريقة عجين أفضل حيث أن هناك العديد من الوصفات المختلفة على الانترنت، نقدم لكم من خلال المقال اهم النصائح للحصول على معجنات ممتازة.

طريقة المعجنات الناجحة

على الرغم من انتشار طرق عديدة للمعجنات على جميع صفحات الانترنت إلا أن هناك مجموعة من النصائح والتكات التي تؤدي إلى نجاح هذه الوصفات ومن أهمها نوع الدقيق المستخدم فيجب استخدام أفضل أنواع الدقيق الأبيض ويجب أن يكون متعدد الاستخدامات أو دقيق خاص بالمعجنات يباع لدى محلات مستلزمات الحلويات.

أيضاً مدة العجن من الأمور التي تساعد على نجاح العجين فكلما استغرقتي مدة أطول في عجن المكونات جيداً على سطح مستوي وتمكنتي من موازنة جميع المكونات فلا زيادة في مكون على حساب آخر كلما كانت النتيجة أفضل، استخدام زيت الزيتون من الأمور التي تدعم نجاح العجين خاصةً إذا أردتي عمل معجنات حادقة فهو يعطي للعجين نكهة ممتازة وملمس قطني جميل.

طريقة عمل المعجنات الناجحة

المقادير

2 كوب دقيق للمعجنات.

ملعقة كبيرة ممسوحة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيس خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب زيت زيتون.

يوضع الملح على الدقيق ويقلب جيداً وتوضع الخميرة والسكر على نصف كوب ماء دافئ وتترك حتى الفوران.

بعد فوران الخميرة توضع في حفرة في منتصف الدقيق ثم يضاف ربع كوب من الزيت ثم يضاف الماء تدريجياً.

نبدأ في لم مكونات العجين وعجنها جيداً في الوعاء حتى تتشكل عجينة.

نحضرها على سطح مستوي مرشوش بقليل من الدقيق ونعجنها لمدة خمسة دقائق على الأقل ثم نغلفها بزيت الزيتون وتترك لتخمر.

بعد أن تختمر العجينة يمكن استخدامها في عمل العديد من المعجنات الناجحة.

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طريقة تحضير المعجنات