طريقة عمل السويسرول في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة

طريقة عمل السويسرول، تتعد أنواع الحلويات فمنها الحلويات الشرقية ومنها الحلويات الغربية ولكل نوع مريديه ومحبيه، ولكن الحلويات في العموم لا يختلف عليها شخص يحبها الكبير والصغير، وأحد أصناف تلك الحلويات هو السويسرول، طريقة تنفيذ السويسرول سهلة ويمكن تنفيذها في المنزل بمنتهى اليسر، في هذا المقال سوف نتعرف على المقادير اللازمة لعمل السويسرول وطريقة تنفيذه.

طريقة عمل السويسرول

يعتبر السويسرول من أصناف الكيك الناعم الذي يتميز بأنه طري وخفيف، ويتم إعداد السويسرول على شكل رول بأحجام مختلفة، يمكن أن يتم عمل السويسرول بطرق عديدة مختلفة منها السويسرول بالشكولاتة و السويسرول بالمربى، وإليكم مكونات عمل السويسرول

مقدار ربع كوب دقيق حلويات ناعم.

ربع كوب بودرة كاكاو.

مقدار صغير من الملح الأبيض.

مقدار نصف ملعقة بيكينج بودر صغيرة الحجم.

خمسة بيضات حجمهم كبير ويتم فصل البياض عن الصفار وخفقهم تمامًا.

مقدار كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا بودر أو فانيليا سائلة.

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية تصل إلى حوالي 180 درجة مئوية، ويتم تثبيت الرف الشبكي الأوسط في الفرن.

نقوم بنخل الدقيق في وعاء عميق وبعدها يتم إضافة الملح والكاكاو والبيكنج بودر ويتم وضعهم على الخليط.

يتم تثبيت المضرب الشبكي في الوعاء الموضوع به الخليط ثم يتم إضافة بياض البيض ويتم تشغيل المضرب على سرعة متوسطة حتى تتجانس مكونات الخليط.

يتم إضافة خليط الدقيق الذي تم تحضيره مسبقًا.

نضع خليط الدقيق على خليط بياض البيض، بعدها يتم تقليبه بهدوء وحذر حتى يتجانس تمامًا.

نحضر صينية فرن حجمها مناسب ونضع بها خليط السويسرول، ثم نقوم بوضعه في الفرن لمدة خمسة دقائق.

نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها كمية من السكر.

يتم لف الكيك على شكل رول أو لفافة، وهكذا تصبح وصفة السويسرول جاهزة.

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طريقة تحضير السويسرول