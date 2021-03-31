طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش بسر يجعل المقرمشة تدوم لعدة أيام

الكشري من الأكلات الشعبية المصرية التي يحبها الكثير من الأشخاص وهو من الأكلات التي يتم إعدادها في المنزل بسهولة وبمذاق شهي، ولكن اكبر مشكلة قد تقابلك في تحضيره هو إعداد البصل الخاص به ليكون مقرمش و باللون الذهبي وفيما يلي طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش بسر يجعل القرمشة تدوم لعدة أيام. طريقة تحضير بصل الكشري طريقة تحضير بصل الكشري نقدم لكم عبر موقعنا مكونات البصل المقرمش 5 حبات بصل أبيض كبير الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من النشا.

زيت غزير التحمير. طريقة تجهيز بصل الكشري المقرمش أولًا: قومي بإزالة القشرة الخارجية التي توجد على البصل وقومي بغسل البصل بالماء جيدًا للتخلص من أي جراثيم توجد عليه.

ثانيًا: قومي بتقسيم البصلة إلى نصفين بالطول ثم قومي بتقطيعه إلى جوانح رفيعة السُمك.

ثالثًا: بعد الانتهاء من تقطيع البصل قومي بتفريق البصل عن بعضه قدر المستطاع ثم ضعيها في إناء عميق.

رابعًا: قومي بوضع الملح والدقيق والنشا على البصل وقومي بتقليبه جيدًا لتتأكدي من توزيع الدقيق على كل البصل.

خامسًا: أشعلي النار على الزيت واتركيه حتى يسخن ثم قومي بإضافة البصل إليه واتركيه على نار عالية ويجب أن تقومي بتقليبه باستمرار حتى يأخذ لون موحد.

سادسًا: سوف تلاحظين أن البصل في الزيت طري ولكن عندما يأخذ لون ذهبي قومي بإخراجه من الزيت وتوزيعه في طبق واسع واتركيه حتى يبرد سوف تلاحظين أنه أصبح مقرمش. ملاحظات هامه للحصول على بصل مقرمش يفضل أن يكون البصل المستخدم أبيض وليس بصل أحمر.

يجب أن يتم وضع البصل في زيت غزير وساخن.

بعد خروج البصل من الزيت لا يتم تغطيته بأي طريقة ولا يتم وضعه في الثلاجة حتى يظل محتفظ بقرمشته. حساب المواطن يعلن تأخير موعد صرف الدعة ال41 قبل رمضان 1442 وضرورة تحديث البيانات

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