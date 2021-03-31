اعملي بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة وأروع طعم، يعد بلح الشام من أشهر وأشهى الحلويات بالمطاعم العربية، والتي يعشقها الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بمذاق مقرمش ولذيذ، ورائحة قوية وجذابة، ويمكن تحضيره بصوص الشيكولاتة، أو القشطة، أو القطر، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بلح الشام المقرمش. طريقة عمل بلح الشام المقرمش طريقة عمل بلح الشام المقرمش مكونات بلح الشام كأس كبير من الطحين.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كأس كبير من الزيدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث بيضات.

نصف لتر من القطر. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش اخلطي الزبدة مع مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيه لمدة أربع دقائق. امزجي الملح مع مقدار النشا، والطحين جيدا، ثم ضيفي هذا الخليط إلى خليط الماء، ثم قومي بتقليبهم بشكل مستمر حتى تتكون عجينة ناعمة. اتركي العجينة جانبا لكي تهدا تماما، ثم ضيفي إليها البيض بشكل تدريجي، ثم اخفقيها جيدا بواسطة المضرب اليدوي، حتى تتكون عجينة لينة. اسكبي العجينة في الكيس الخاص بعمل الحلويات. ثم ضعي كمية غزيرة من الزيت في مقلاة كبيرة، ثم ضعي المقلاة على درجة حرارة متوسطة. وزعي بلح الشام بواسطة الكيس في المقلاة، ثم اتركيه حتى ياخذ اللون الذهبي، وينضج بشكل جيد. ثم ضعي بلح الشام في القطر لمدة دقيقتين، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بلح الشام المقرمش بدون بيض طريقة تحضير بلح الشام المقرمشطريقة عمل بلح الشام المقرمش بدون بيض المكونات: ربع لتر من الماء.

150 جرام من الدقيق.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

¼ كاس كبير من القطر.

10 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كأس كبير من القطر. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بدون بيض اسكبي مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة 6 دقائق. ضيفي زيت الذرة ومقدار ربع كوب القطر إلى الماء، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق على نار متوسطة. ضعي الملح، ومقدار الدقيق بشكل تدريجي فوق خليط الماء، ثم قلبي جميع المكونات بشكل مستمر، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي مقلاة كبيرة بها زيت للقلي على درجة حرارة منخفضة، ثم وزعي بها عجينة بلح الشام بواسطة كيس الحلواني. ثمم اتركيه حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. وزعي بلح الشام في مقدار القطر، ثم اتركيه لمدة دقيقتين قبل التقديم مباشرة. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بدون بيض وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم بالتفصيل مكونات عمل بلح الشام المقرمش وخطوات تحضيره وطريقة عمل بلح المقرمش بدون بيض. تطلق شركة شاومى هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra بمميزات مبهرة ستجعلك تغير هاتفك

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