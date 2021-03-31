طريقة عمل كيكة الروانى بالبرتقال بأقل التكاليف و بمكونات اقتصادية

الرواني من الحلويات التي تشبه بشكل كبير الكيكة الإسفنجية حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل وبمكونات اقتصادية، يمكن تقديمها على وجبة الإفطار بجانب كوب القهوة أو الشاي، تتميز بأنها تحتوي على دهون مشبعة وبها سكريات تمد الجسم بالطاقة والنشاط، يمكن تحضيرها بعدة خطوات سهلة وبسيطة، ويفضلها العديد من الأشخاص لطعمها اللذيذ والشهي، تابعونا للتعرف على طريقة عمل كيكة الرواني بالبرتقال .

كيكة الرواني تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويفضل تناولها العديد من الأشخاص وذلك لتكمله يومهم بكل نشاط وحيوية، يمكن تحضيرها بنكهة البرتقال أو جوز الهند أو بالزبادي أو بالسميد، فهي من الوصفات السهلة والبسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، و لا تحتاج إلى بذل مجهود.

كوب سميد .

كوب لبن زبادي .

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

رشة ملح .

ثلاث بيضات.

كوب إلا ربع زيت.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فستق للتزيين.

كوب ماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة.

يحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط ويوضع فيه البيض والسكر ويتم خلطهم جيداً لمدة خمس دقائق، حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

بعد ذلك يضاف الزيت تدريجياً مع الإستمرار بالخفق، يضاف بعد ذلك البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والملح والدقيق والسميد واللبن وبشر البرتقال، ثم تخلط جميع المكونات بحركة دائرية بإستخدام الملعقة.

بعد ذلك تضرب بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا عجينة متجانسة.

يحضر قالب كيك الرواني يدهن بالقليل من السمن، ثم يوضع فيه الخليط بالتساوي ثم يدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج الكيك.

حضر إناء على النار ثم يوضع فيه الماء والسكر ويترك حتى 10 دقائق، بعد ذلك يضاف عصير نصف ليمونة و يترك لمدة دقيقتين حتى يتكثف قليلاً.

يرفع من على النار ثم يصب ساخناً على الكيك بعد أن يبرد، ثم تزين الكيكة بالفستق ثم تقطع وتقدم.