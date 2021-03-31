سر نجاح بلح الشام مقرمش بطعم رائع في المنزل بطرق بسيطة وسهلة

سر نجاح بلح الشام، يعد بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية في العديد من الدول العربية، ويفضله الكثير من الأطفال والكبار حيث يعطي عند تناوله طعم رائع ومميز ومقرمش، ولا يتمكن الكثيرين من تحضيره بطريقة ناجحة ولكن معنا ستتمكن من تحضيره بأفضل طريقة.

سر نجاح بلح الشام

لتحضير ألذ طبق من البلح الشام يكفي لعدد ١٠ أفراد ما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية، وإليكم مقادير بلح الشام

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوبين من السكر الأبيض.

سنحتاج من الزبدة ٨٠ جرام.

كوب من الدقيق.

واحد ونصف كوب من الماء.

خمس بيضات.

اثنين كوب من الزيت.



طريقة تحضير الشربات (القطر)

يمكنك وضع كوب من الماء مع كوبين من السكر على نار متوسطة حتى يغلي ثم اضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة خمس دقائق حتى يصبح قوامه متماسك ثم اتركيه ليبرد.

ضعي الزبدة والماء في إناء على النار واتركيه حتى يغلي. عندما يبدأ في الغليان اضيفي كوب من الدقيق وقومى بالتقليب جيدًا حتى يتكون عجينة لينة متجانسة. ضعي العجينة في إناء آخر واتركيها لتبرد. ضعي بيضة على العجينة وقومي بالتقليب جيدًا ثم اضيفي حبات البيض الأخرى مع التقليب المستمر. اضيفي مقدار الفانيليا واستمري بالتقليب حتى تتجانس جميع المكونات في الخليط لتحصلي على عجين متجانس. يمكنك وضع العجين في كيس المخصص لعمل البلح الشام أو استخدام ملعقة صغيرة. ضعي مقدار الزيت على نار متوسطة وانتظري حتى يسخن جيدًا. عندما يسخن الزيت اسكبي أصابع من العجينة في حجم متوسط لصنع بلح الشام. ومن ثم قومي بالتقليب عندما يبدأ بتغير لونه حتى يصل إلى اللون الذهبي الرائع وقومي برفعه من الزيت وضعيه في مصفاة لتصفية الزيت منه. ومن ثم ضعي بلح الشام في الشربات (القطر) ويقلب مرتين ثم ضعيه في طبق لتقديم. استمتعي بألذ طعم بلح الشام المقرمش الرائع.

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طريقة تحضير بلح الشام