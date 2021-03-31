رول البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بوصفة سهلة والمكونات متوفرة في المنزل

رول البطاطس باللحمة المفرومة، تهتم سيدات البيوت بتجهيز أشهى الأكلات اللذيذة التي يحب تناولها الكبار والصغار وبالتالي تهتم بعمل أكلات مميزة باللحمة المفرومة بعيداً عن الطرق التقليدية ويحب تناولها الكثير من الأطفال، حيث يمكنك تجهيز رول البطاطس باللحمة المفرومة وهي من الأكلات المعروفة والمشهورة، ولكن تهتم بالبحث عن الخطوات والمكونات لكي تتمكن من تجهيزها بطريقة صحيحة وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال وقال اليوم. رول البطاطس باللحمة المفرومة رول البطاطس باللحمة المفرومة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات عمل رول البطاطس باللحمه المفرومه: 500 جرام بطاطس

مقشرة 2 حبة بصل مفرومة ناعماً

جزر مبشور ناعم

500 جرام لحم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

ربع كوب زبده

ملعقتين زبده زائبة

نصف ملعقة من البهارات

نصف ملعقة كاري

ربع ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل أسود طريقه تجهيز البطاطس باللحمة المفرومة في الخطوة الأولى يتم تسخين الفر ن بعد ذلك نبدأ تجهيز اللحم ووضعها في وعاء ثم اضافة البهارات والملح والفلفل الأسود والكمون وتخلط المكونات ثم نضيف عليها البقدونس والبصل والجزر وتقلب جيدا حتى تصبح متجانسة مع بعضها.

بعد ذلك قومي بفرد ورق الزبدة وضعي عليه اللحم وقومي بلف على هيئة رول أو اسطوانة وضع في ماء مغلي لمدة 40 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج بعد ذلك قومي بإخراجه من الماء وقومي بإزالة القصدير وورق الزبدة واتركيه يبرد لحين الاستخدام.

بعد ذلك نقوم بسلق البطاطس في ماء بملح وتترك حتى تنضج ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود على البطاطس والزبدة، وتقلب وتهرس جيداً حتى تصبح ناعمة بعد ذلك قومي بفرد البطاطس فوقه ورق القصدير وضعي اللحم على طرف البطاطس، وقومي بلفه ثم ضعية في صينية وضعي على وجهه البطاطس الزبدة بعد إزالة ورق القصدير واتركيه في الفرن لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم ابتدائي بتقطيع البطاطس باللحم إلى شرائح وتوضع في أطباق التقديم. أقوى عروض هايبر بنده وجوائز قيمة وسحب على سيارة رانج روفر أو أيفون أو بطاقات هدايا طريقه تجهيز البطاطس باللحمة المفرومة

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