اعملي سينابون في البيت بسهولة واحترافية وإبهري أسرتك بوصفة بسيطة ومكونات متوفرة في مطبخك، السينابون من أشهر الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس في الآونة الأخيرة والسينابون هي عبارة عن لفائف محشوة بالكريمة والقرفة وطريقة تحضيرها في المنزل ليست صعبة ولكنها تحتاج لخطوات معينة تعرفي عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل السينابون في البيت

تعتمد طريقة تحضير السينابون في البيت على عجين مميز وناجع وعلى حشوة بها نكهة مميزة للقرفة ويمكن حشوها بالكريمة أو المكسرات أو حسب الرغبة ولكن القرفة تعتبر هي العامل الأساسي للسينابون ويمكن تزيينها بالشوكولاتة أو صوص السكر الأبيض.

المقادير

4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

ربع كوب زبدة صفراء.

نصف كوب لبن بقري كامل الدسم.

نصف كوب سكر أبيض.

2 بيضة كبيرة.

كيس خميرة فورية.

كوب ماء دافئ للعجن.

للحشو ” كوب سكر – ربع كوب زبدة – ملعقة قرفة مطحونة “.

نضع الخميرة على كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من السكر ونقلب جيداً وتترك جانباً لتخمر.

نضع الزبد واللبن في وعاء على النار للتسخين فقط وليس الغليان.

بعد أن يتم ذوبان الزبد مع اللبن جيداً نضع الخليط على الدقيق ونقلبهم معاً.

نضيف خليط الخميرة ثم نعجنها جيداً لتتشكل عجينة السينابون وعلى سطح مستوي يتم عجنها جيداً.

بعد أن تتشكل العجينة بشكل متماسك توضع في وعاء لتختمر وتتضاعف.

بعد أن تختمر العجينة إفرديها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل.

قلبي السكر مع الزبدة مع القرفة جيداً لتجهيزة الحشوة.

افردي الحشوة على العجين بالكامل.

قطعي العجين إلى قطع طولية متساوية ثم لفيها على شكل رول.

في صينية مجهونة القليل من الزبد رصي رولات السينابون وتدخل فرن ساخن على حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

أقوى عروض هايبر بنده وجوائز قيمة وسحب على سيارة رانج روفر أو أيفون أو بطاقات هدايا

طريقة عمل السينابون