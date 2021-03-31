بسبوسة في 7 خطوات طرية ومرملة زي الجاهزة تماما من الحلواني

صينية بسبوسة في 7 خطوات، من أسهل وأشهى حلويات الشرقية هي البسبوسة والتي تباع في الكثير من محلات الحلويات المختلفة ومنتشرة في كل الدول العربية والخليجية، فهي تعتبر طبق مميز يفضله الكثير من الأشخاص لها مذاق رائع خاص ومميز، وأن كافة مكوناتها متوفرة بكل منزل، ولكن طريقة تنفيذها يحتاج إلى عدد من خطوات سنختصرها لكم في 7 خطوات لعمل بسبوسة لأنه يوجد الكثير من الطرق نحضر بها البسبوسة فيوجد من يصنعها بالشوكولاته ومن يضيف لها القشطة والزبادي ومن يضيف لها الكاكاو فكل تلك المكونات تعزز من طعم البسبوسة جدا، ولكننا اليوم سنعدها بالطريقة البسيطة التي يمكن أن تتبعها الكثير من ربات بيوت بنتيجة مثالية وطعم مثل بسبوسة الحلواني طرية ومرملة مثل الجاهزة تماما ويمكن أحلى بكثير لأنها مضمونة الصنع.

كما أن البسبوسة لها فوائد غذائية كثيرة وعالية ولكن لا ينصح بتناولها لكل من يعاني من مرض السكري، لأنها تحتوي على نسبة من السكر مقارنة بنسبة الألياف التي داخلها، وتعد نسبة دهون بها حوالي 4,5 جرام وتلك نسبة قليلة مقارنة بنسبة السكر بها.

نحتاج إلى عدد اثنين كوب من دقيق السميد الناعم. عدد اثنين كوب من لبن الزبادي. الكوب واحد لقياس كافة معاير البسبوسة. كوب من السكر الأبيض. نصف كوب من الزيت أو السمنة على حسب رغبتك. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من جوز هند مبشور. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. ربع ملعقه صغيرة من الملح.

في وعاء كبير يتم إضافة المكونات الجافة من دقيق سميد مع السكر ويضاف جوز الهند ثم يرش عليهم البيكنج بودر وتقلب المكونات الجافة ويضاف عليهم بيكنج صودا والملح.

الخطوة الثانية يضاف ربع كوب الزيت أو السمن ولكن تدريجيا وعليها يضاف اللبن الزبادي.

الخطوة الثالثة تقلب المكونات مع بعضها بملعقة خشبية من أسفل لأعلى ولا يزيد في تقليب تمتزج فقط مكونات السائلة مع مكونات الصلبة أو الجافة.

الخطوة الرابعة يدهن صينية البسبوسة بالقليل من الطحينة لأنها احسن من السمنة لأن مزيج دقيق السميد يتشرب سمنة لكن الطحينة لا تتشربها البسبوسة.

الخطوة الخامسة بعد دهن الصينية يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية لمدة خمس دقائق، في تلك الأثناء يزين وجه البسبوسة بالمكسرات الفستق أو اللوز أو الفول السوداني.

الخطوة السادسة تدخل الصينية الفرن الساخن مسبقا، في الرف الأوسط تحتاج البسبوسة حتى تنضج حوالي 20 دقيقة، أو حتى تاخذ لون ذهبي من الأطراف.

الخطوة السادسة اشعلي الشواية على صينية البسبوسة حتى يأخذ الوجه لون ذهبي لامع ويتغير لون المكسرات قليلا ثم تخرج من الفرن عندما يتغير لون وجهها.

الخطوة السابعة تخرج البسبوسة ساخنة من الفرن يصب عليها حوالي 2 كوب من العسل أو شربات التسقية أو القطر وهو ساخن وانتظري حتى تتشربه البسبوسة ثم قطعيها إلى مكعبات بشكل جميل وتترك حتى تبرد وتقدم مع القشطة.

كوب ونصف من الماء. عدد إثنين كوب من السكر. مقدار نصف ليمون أو ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة صغيرة من ماء الزهر حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من السمن لتلميع.

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