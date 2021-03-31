عجينة خلاط في عشر دقائق البيتزا ومخبوزات حلو وحادق

عجينة خلاط العشر دقائق، اشتهرت في الآونة الأخيرة الكثير من وصفات عمل عجينة 10 دقائق التي تستخدم في الكثير من المعجنات المختلفة من بيتزا العشر دقائق أو فطيرة العشر دقائق ومخبوزات متعددة تعد وتحضر من تلك العجينة، حيث ترغب العديد من النساء في عمل مختلف الأنواع من الحلويات والمخبوزات بمذاق الطيب، ولكن الوقت الضيق هو ما يقف عائق في عمل تلك المخبوزات ولكننا جئنا لكم بالحل لتلك المشكلة في عجينة الخلاط في 10 دقائق التي أتت لحل تلك المشكلة لأنها تتميز بسرعة الإعداد وجمال قوامها وتستخدم في تحضير المخبوزات والحلويات أيضا وذلك ما سنعرفه معكم من خلال السطور التالية لتحضير عجينة خلاط سريعة بحشواتها مختلفة.

تعتبر عجينة خلاط من معجنات السهلة وعلى الرغم من أن عجينة الملساء أساسية في كل أنواع المخبوزات، ولكننا إذا أضفنا لها بعض من اللمسات وإضافات تعطيها نتيجة ناجحة وممتازة جدا، سنتعرف عليها معا بالخطوات بمكونات بسيطة ونتيجة أفضل من المعتاد عليها.

ويمكن صنع بيتزا الوجبة المحببة لأطفالك عن طريق عجينة خلاط في 10 دقائق أيضا وذلك ما سنذكره لكم في الوصفات التالية، والمكون الأساسي في عجينة بيتزا 10 دقائق هو الزبادي أو اللبن الزبادي فهو ما يجعل العجينة هشة وعاليه وطرية وطريقة تخمير أيضا.

عدد خمس أكواب من دقيق المخبوزات. عدد اثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. عدد اثنين كوب من الماء الدافئ للعجن. عدد إثنين ملعقة كبيرة من حليب البودرة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. نصف كوب من الزيت.

احضري كوبين من الدقيق وانخليهم في وعاء جيدا حتى تتخلصي من شوائب العالقة في الدقيق، ثم ضيفي له الخميرة من السكر والملح والحليب البودرة والماء الدافئ.

ثم عجن كل مكونات السابقة جيدا لمدة دقائق حتى تتشكل لديك عجينة طرية وناعمة ملساء غير لاصقة باليد.

ثم غطي العجينة في وعاء عميق بفوطة جافة واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تختمر تماما، وتلاحظي أن العجينة ارتفعت.

ثم احضري وعاء العجينة وضيفي عليه الدقيق والزيت المتبقي واعجني العجينة بشكل جيدا لمدة دقيقة حتى يمتزج باقي الدقيق مع العجينة.

ستلاحظي أن تكون لديك عجينة هشة متماسكة وطرية ملساء، بذلك يكون لديك عجينة 10 دقائق جاهزة البيتزا والمخبوزات والحلويات التي تفضلينها.

يمكن وضع مكونات سائلة في الخلاط وخفقها من دون الخميرة ثم وضعها على الدقيق والعجن جيدا مع الخميرة.

عجينة 10 دقائق السابق تحضيرها. ربع كوب من الزعتر الجاف. كوب من زعتر سوري. نصف كوب من زيت الزيتون. عدد 3 ملاعق كبيرة من السمسم.

امزجي كل مكونات السابقة في وعاء ثم قومي بتقسيم العجينة إلى أربع قطع.

ثم اصنعي كرات من العجينة واتركيها جانبا خمس دقائق، ثم احضري كل كرة وافرديها على سطح طاولة نظيفة.

وبعد فردها وضع في منتصف حشو الزعتر والجبن، وغلق العجينة من الأطراف وتركها جانبا حتى تختمر وتعلو وتدخل فرن ساخن.

نحتاج إلى كيلو من دقيق الأبيض. نصف لتر من ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. السكر ملعقة كبيرة. الملح نصف ملعقة صغيرة. الزبادي كوب كبير. الخل الأبيض ملعقة كبيرة.

أولا ضع الدقيق داخل وعاء عميق ويضاف عليه كافة مكونات الجافة الأخرى كالسكر والملح والخميرة فورية وتقلب تلك المكونات.

ثم يضاف عليها الزبادي والخل ويقلب خليط الدقيق معهم جيدا ثم يتم عجن تلك مكونات، حيث إن الخل يعتبر محسن خبز طبيعي ويجعل العجينة عالية، ويعمل الزبادي على جعلها طرية وسهلة الفرد.

ثم العجن النهائي بماء دافي أو بحليب دافئ على حسب رغبتك، ثم بعد الإنتهاء من العجن جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق تغطى العجينة وتترك حتى تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، بذلك يكون لديك عجينة

أخيراً يضاف مقدار الماء المطلوب مع مراعاة أن يكون الماء دافئا، تترك العجينة لتختمر لمدة ساعة ثم توضع بها حشوات البيتزا المفضلة.

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