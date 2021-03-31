سلطة الزبادي بأسهل طريقة وكملي بيها سفرتك في رمضان

اعملي سلطة الزبادي بأسهل طريقة وكملي سفرتك فمن المهم على مائدة رمضان أن تكون السفرة مكتملة الأطباق طبق أساسي وطبق جانبي وأطباق الشوربة والسلطات المتنوعة لتناسب جميع أذواق الأسرة، وتعتبر سلطة الزبادي من السلطات المتميزة فهي تناسب الأطباق اللذيذة من المشويات أو دجاج الكبسة أو غيرها من الوصفات حضريها بطريقة مضمونة من خلال تلك الوصفة. طريقة عمل سلطة الزبادي طريقة عمل سلطة الزبادي المكونات 2 علبة زبادي كبيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

2 فص ثوم صغير مفروم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ربع ملعقة نعناع مجفف مفروم.

ملح وفلفل أسود.

زيت زيتون. طريقة عمل سلطة الزبادي في وعاء فرغي محتويات علبة الزبادي وضعي عليها الثوم المفروم والليمون وقلبيهم جيداً.

أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة والنعناع وقلبي جيداً بمضربي يدوي.

ثم أضيفي المايونيز وزيت الزيتون وضعيها بالثلاجة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام.

قدميها مع مشويات مختلفة أو خضار سوتيه في سلطة لذيذة ومغذية لأسرتك. سلطة الزبادي بالخيار طريقة عمل سلطة الزباديسلطة الزبادي بالخيار المكونات 2 علبة زبادي بلدي كبير.

1 ثمرة خيار كبيرة.

ربع ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

1 فص ثوم مهروس.

نصف ليمونة.

نصف ملعقة من الخل.

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار في طبق ضعي الزبادي والثوم والملح والفلفل الأسود وقلبيهم معاً.

أضيفي عصير الليمون والخل وادمجيهم مع الخليط.

افرمي الخيارة في الكبة فرم ناعم وأضيفيها على الخليط وقلبيهم معاً.

أضيفي النعناع المجفف لخليط الزبادي وقلبي قليلاً.

ضعي سلطة الزبادي في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

رشي قليل من زيت الزيتون علي سلطة الزبادي وقدميها. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار يمكنك تجربة وصفة سلطة الزبادي مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة أو سلطة الحمص بجانب الدجاج المشوي واللحوم وكذلك يمكن تقديم سلطة الزبادي على السحور بجانب الفول كبديل عن الزبادي العادي. طريقة التحكم في الشاشات الذكية والأجهزة المنزلية عن طريق الجوال أندرويد أو آيفون

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