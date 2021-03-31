نصائح لصيام آمن مع وجود فيروس كورونا

صيام آمن مع فيروس كورونا، رمضان هذا العام سيكون رمضان الثاني للصيام مع وجود فيروس كورونا، ويهتم الناس في شهر رمضان بتناول المشروبات طوال الوقت حتى يتم تعويض الجسم عن الجفاف المتعرض له طوال ساعات الصيام، لهذا السبب يمكننا الاستفادة من ذلك بتناول المشروبات المقوية للمناعة وكذلك تناول الأطعمة التي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض والفيروسات، وينصح خبير التغذية الدكتور مروان سالم بمجموعة مشروبات وأطعمة لتقوية المناعة فما هي؟

مشروبات تقوية المناعة ضد فيروس كورونا

تساعد المشروبات التالية لما لها من فوائد كثيرة مثل تقوية مناعة الجسم وفوائد أخرى مختلفة منها:

التمر الهندي

يقلل من الشعور بالعطش، كما أنه يعالج قرنية العين ويقيها من الجفاف، ويقوي الجسم ضد البكتيريا والفيروسات.

المانجو

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكيروسيتين وفيتامين A و C وحمض أمينوجولوتمين، وجميعها مواد هامة للجسم تعزز من مناعته.

قمر الدين

واحد من أفضل المشروبات الرمضانية لأنه يرطب الجسم ويفيده.

العرقسوس

غني بمجموعة مواد علاجية وهامة للجسم حيث يقلل من الكحة المستمرة ويلين الأحبال الصوتية ويقلل من نسبة الالتهابات في الجسم، ويجب تناوله بكمية محددة لأنه قد يسبب تسارع في ضربات القلب.

البرتقال

بالإضافة لكونه ذو تأثير قوي على مناعة الجسم لوجود فيتامين C فهو كذلك غني بالألياف التي تحسن من امتصاصه في المعدة وينظف القولون.

المشمش المجفف

محتواه من فيتامين C وفيتامين A والبروتينات مضاعف بالنسبة للمشمش الطازج فهو من الأطعمة الهامة لزيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض.

الخروب

من المشروبات الرمضانية الشهيرة في تقليل الشعور بالعطش بالإضافة لأنه يقوي المناعة ويزيد من كفاءة الجهاز المناعي ويحمي المعدة من الإصابة بالقرحة.

ويحذر الدكتور مروان سالم من عدم تناول تلك المشروبات باردة حتى لا ينتج عن ذلك احتقان في الحلق، وبذلك يبدأ المريض بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا لمجرد الاشتباه.

القرع العسلي لوجود الكثير من الفيتامينات به.

الكرنب والزبادي لقدرتهم على تطهير المعدة من البكتيريا.

شوربة العدس غنية بعنصر الزنك المساعد في إتمام الكثير من الوظائف الحيوية بالجسم.

بلح التمر.

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أطعمة رمضانية لتقوية المناعة