تعرفي على طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم في البيت كطبق جانبي في وجبة الإفطار، حيث يتم تحضير الجبنة بأكثر من طريقة، وتعتبر أصابع الجبنة بالثوم من الوصفات الجديدة التي يمكن تحضيرها خلال مدة قصيرة وتقديمها إلى جانب طبق الكاتشب أو الصلصة التي تفضلها.

طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم

يتم تحضير أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم من مكونات مثل الثوم، الزبدة، جبنة الشيدر وغيرهم في وصفة لذيذة خفيفة على مائدة الإفطار أو العشاء.

أولاً المكونات:

ثلاثة أرباع كوب من الزبدة غير المملحة.

ثلاث أكواب ونصف من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة كبيرة من الروز ماري المفروم.

كوبان من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

خطوات عمل أصابع الجبنة بالثوم

بعد تجهيز المكونات يمكنكم اعداد أصابع الجبنة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتحضير ألذ طبق من الأصابع المُحضرة بخليط الجبنة والثوم:

في وعاء ضعي كل من الزبدة مع الجبنة المبشورة والروزماري واخفقيهم باستخدام المضرب على سرعة متوسطة.

نضع ورق الزبدة في صينية الفرن، ونسخن الفرن على درجة حرارة 375 درجة حتى يسخن.

في وعاء آخر نضع كل من الفلفل الحار والثوم البودرة والملح الناعم مع الطحين ونخلطهم لتختلط جميع المكونات معاً.

نضيف خليط الطحين والثوم في الوعاء الثاني إلى خليط الزبدة والجبنة في الوعاء الأول ونحرك الخليط بالمضرب حتى تتكون العجينة.

نفرد العجينة على سطح مستوي ومرشوش بالدقيق ومقطعه إلى أصابع.

نرص الأصابع أو الشرائح من عجينة الجبنة مع الثوم والدقيق في الصينية المبطنة بورق الزبدة، وتدخلها الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تحمر وتصبح مقرمشة، بعد ذلك يتم تقديمها على مائدة الطعام.