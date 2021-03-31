خطوات تجهيز أصابع البسبوسة بطريقة شهيةولذيذة في المنزل

خطوات تجهيز أصابع البسبوسة، يحب الكثير من الأشخاص تناول الحلويات المشهورة والمعروفة مثل الكنافة والبسبوسة وبلح الشام وكذلك أصابع زينب وهي من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، وبالتالي تهتم الكثير من سيدات المنزل بالبحث عن الخطوات الصحيحة التي تساعدها على تجهيز أصابع زينب في المنزل مثل المحلات الجاهزة، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل والخطوات المطلوبة والمكونات لتجهيز أصابع زينب في المنزل بطريقة شهية ولذيذة.

خطوات تجهيز أصابع البسبوسة

نقدم لكم من خلال هذه المقالة عبر موقعناالمكونات:

250 جرام دقيق أبيض ملعقتين سمن ملعقتين زيت مقدوح وبارد ربع ملعقة من الملح ملعقة سكر ملعقة ينسون ملعقة شمر ناعم ثلاث أرباع كوب ماء دافئ 100 جرام سمولينا

ثلاث أكواب سكر كوب وربع ماء ملعقة صغيرة عصير ليمون ربع ملعقة فانيليا

في الخطوة الأولى سوف نبدأ بتجهيز الشربات حيث يتم تجهيز وعاء متوسط وضع في الماء والسكر وبعد أن يصل إلى مرحلة الغليان بعد 10 دقائق يتم رفعه من على النار، وإضافة الليمون والفانيليا ويترك جانبا حتى يبرد لحين الاستخدام.

بعد ذلك نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضيف فيه الدقيق الأبيض والخميرة والسكر واليانسون الناعم والشمر والملح ونضع السمولينا، وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بتسخين ملعقتين من الزيت وبعد أن يسخن يترك حتى يبرد تماماً يتم خلط الزيت مع السمن حتى تتجانس ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ويتم إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة متماسكة مع بعضها ثم نضعها في وعاء ونقوم بتغطيتها وتترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتقطيعها إلى قوي صغيرا وتترك لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نبدأ بتشكيل أصابع زينب على هيئة لفائف أسطوانية وبعد ذلك نقوم ونضعها في الصينية المدهونة بالزيت أو يمكن وضع ورق الزبدة وبعد ذلك تترك لمدة ساعة أخرى حتى تختمر جيداً، ثم نقوم بقليها في زيت غزير ساخن وبعد أن يصبح لونها ذهبي نقوم بوضعها في الشربات لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك يتم تصفية أصابع زينب من الشربات ووضع فيه أطباق التقديم وتناولها وبالهناء والشفاء.

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طريقه تجهيز أصابع زينب