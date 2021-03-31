طريقة عمل تارت البسكويت الشهي في مطبخك بأقل تكلفة وفي أسرع وقت

تارت البسكويت يعد من أحد أشهى أطباق الحلويات التي يمكن إعدادها في مطبخك بمنتهى السهولة، وتتميز بكونها يفضلها الأبناء من كافة الاعمار وكذلك الكبار أيضا لكونها تكون مناسبة في وجبة الإفطار وكذلك بين الوجبات مع كوب الشاي السادة أو كوب الشاي باللبن، كما أن مكوناتها تساعد على مد الجسم بما يفقده من عناصر غذائية.

تارت البسكويت

في البداية يجب تحضير المكونات التي يتم إعداد طبق تارت البسكويت من خلالها وهي:

علبة من بسكويت الشاي الجاهز من السوبر ماركت.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب لبن.

3 بيضات.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

و للتزيين يتم تحضير المكونات التالية:

كوب لبن بودرة.

نصف علبة من القشطة.

كوب من السكر الأبيض.

4 قطع جبن كريمي.

ملعقة من الشوكولاتة السائلة.

في وعاء نقوم بتكسير رقائق بسكويت الشاي.

يتم ضربه في المطحنة حتى نحصل على مسحوق البسكويت.

يتم سكبه في وعاء عميق، ويضاف اليه مقدار البيكنج بودر.

يقلب المزيج جيدا.

في وعاء اخر يتم إضافة السكر البودر إلى اللبن ويتم ضربه جيدا بالمضرب الكهربائي.

يتم إضافة مقدار الزيت إلى المزيج.

نبدا بإضافة البيض بالتدريج مع الخلط أولا بأول.

نضيف مقدار الفانيليا للمزيج.

بعدها يتم إضافة هذا الخليط للوعاء الذي يحتوي على مسحوق البسكويت.

نجهز صينية الفرن ويتم دهنها بالقليل من السمن.

يتم سكب خليط التارت بها وتوزيعه جيدا بالصينية في كافة الجوانب.

يدخل الفرن الساخن حتى يحمر وجهه.

يخرج من الفرن ويترك جانبا حتى يبرد.

في خلال تلك الفترة نجهز مكونات التزيين.

في وعاء نضيف القشطة مع اللبن البودرة ويضرب جيدا.

نضيف السكر والجبن ويخلط حتى تمام المزج.

نبدأ بسكبه فوق طبقة التارت وتوزيعه بالتساوي.

ويتم التزيين بالشوكولاتة السائلة من خلال رسم خطوط دقيقة على السطح.

تدخل الصينية بالثلاجة عدد من الساعات وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

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طريقة تحضير تارت البسكويت