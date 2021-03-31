ما دوت الخليج اعراض سرطان الاثنى عشر وما دوت الخليج انواعه ومراحله، وسرطان الاثني عشر هو من انواع السرطانات النادرة ويحدث في الجزء الاول من الامعاء الدقيقة.

وبحسب ما جاء على موقع "الكونسلتو"، فإن اعراض سرطان الاثنى عشر لا تظهر مبكراً، ما يصعَب عملية اكتشاف المرض في المراحل الاولى. كما ان سرعة تطور وانتشار هذا النوع من السرطان في اماكن متفرقة من الجسم تجعله يشكَل خطورة على المصابين به.

ما دوت الخليج اعراض سرطان الاثنى عشر

نقل الموقع المصري عن موقع Medical News Today، لمجموعة الاعراض الناجمة عن سرطان الاثنى عشر، الذي يبدأ في الجزء العلومي من الامعاء الدقيقة، ليتطور الى ورم يغزو الخلايا الغدية المصفوفة داخل الامعاء. وتعد الاورام الغدية النوع الاكثر شيوعاً لسرطان الامعاء الدقيقة.

ليمتد الورم بعدها الى العضلات والأنسجة المحيطة بالأمعاء الدقيقة، ومن ثم تنمو ببطء وتتطور في خلايا الغدد العصبية في الأمعاء الدقيقة.

ومن اعراض سرطان الاثنى عشر التي توصف بالاعراض الصامتة:

فقدان الوزن من دون سبب واضح.

الم البطن.

وجود الدم في البراز.

الغثيان والاسهال.

التعب والضعف العام.

الاصابة بفقر الدم.

الاصابة باليرقان الذي يسبَب اصفرار الجلد وابيضاض العينين.

اسباب سرطان الاثنى عشر

هناك العديد من الاسباب والعوامل التي تزيد من خطر الاصابة بسرطان الاثنى عشر منها:

التدخين بشكل مفرط.

العامل الوراثي.

التقدم بالسن.

داء البوليات الحميد، وهو أحد الأمراض النادرة.

الإصابة بمرض كورونز قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الاثنى عشر.

سرطان القولون.

الاكثار من تناول اللحوم الحمراء والاطعمة المدخنة والملح.

ما دوت الخليج انواع سرطان الاثنى عشر ومراحله

سرطان الاثنى عشر يأتي في 5 انواع رئيسية دوت الخليج التالية:

السرطانة الغدية. الساركوما. سرطان الغدد اللمفاوية. الورم السدوي المعوي. الورم السرطاوي.

كما يتم تشخيص مراحل سرطان الاثنى عشر في 5 مراحل مختلفة دوت الخليج:

المرحلة صفر: وفيها تكون الخلايا السرطانية في جدران العضو المصاب. المرحلة الاولى: وتكون فيها الخلايا السرطانية في الاثنى عشر فقط من دون انتشار للغدد اللمفاوية. المرحلة الثانية: وفيها ينمو السرطان خلال طبقات الأمعاء إلى الأنسجة الضامة، والعضلات، والغدد اللمفاوية. المرحلة الثالثة: تنتشر الخلايا السرطانية فيها إلى الأعضاء القريبة أو الأجزاء الأخرى من الأمعاء الدقيقة. المرحلة الرابعة: وتشهد انتشار السرطان في البطن، والعظام، أو الأعضاء الأبعد مثل الرئتين، والكبد، والبنكرياس .

تشخيص وعلاج سرطان الاثني عشر

يصعب على الاطباء في بعض الحالات، تشخيص سرطان الاثنى عشر نظراً للثنايا الطبيعية للامعاء الدقيقة، كما ان اعراض هذا المرض قد تكون مشابهة للعديد من الحالات الصحية الاخرى.

وبالتالي يحتاج مريض سرطان الاثنى عشر للخضوع لفحوصات دقيقة لتشخيص الاصابة، وتتمثل في اختبارات الدم، والتصوير بالاشعة السينية والرنين المغناطيسي، والتنظير العلوي للتأكد من وجود اية تجمعات وأخذ عينة منها وتحليلها.

اما العلاج فيكون حسب المرحلة التي وصل اليها السرطان، وبالتالي يخضع المريض لعملية جراحية لاستئصال الورم ومنع تفشيه لمناطق اخرى في الجسم. على ان يخضع بعدها لعلاجات اخرى يحددها الطبيب حسب كل حالة، منها العلاج الاشعاعي، والعلاج الكيماوي، والعلاج البيولوجي وفيها يستخدم الطبيب الجزيئات البيولوجية لتحفيز الجهاز المناعي لمحاربة السرطان بشكل فعال.