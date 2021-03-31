اعملي الكفتة المشوية بكل أسرارها وتفاصيلها في البيت زي الجاهزة

الكفتة المشوية تعتبر من أشهر وأشهر الأكلات في جميع مطاعم دول العالم، لأنها تتميز بنكهة مميزة عن باقي الأكلات، ورائحة مذهلة تجذب جميع الأشخاص لتناولها، ويمكن تحضيرها بكل بساطة داخل البيت وبأكثر من طريقة ونكهة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية فاطمة ابو حاتي. طريقة عمل الكفتة المشوية فاطمة ابو حاتي طريقة عمل الكفتة المشوية فاطمة ابو حاتي المكونات: 1500 جرام من اللحم البقري المفروم.

كوب ونصف كبير من البصل المبشور.

كأس متوسط من البقدونس المفروم.

150 جرام من الطماطم المهروسة.

100 جرام من الفلفل الحار المفروم.

كوب صغير من ماء البصل.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 جرام من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكفتة المشوية اخلطي البصل المبشور مع مقدار اللحم جيدا، ثم ضيفي إليهم الفلفل الأسود، والملح، والبيكنج باودر، والسكر، وباقي المكونات، ثم اخلطي المكونات لمدة 9 دقائق. ضعي خليط اللحم في وعاء داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة أصابع، ثم اغرسيها بالأسياخ، ثم ضعيها على الفحم المشتعل، ثم اتركيها مع التقليب المستمر، حتى تنضج الكفتة المشوية. طريقة عمل الكفتة المشوية فاطمة ابو حاتي في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشويةطريقة عمل الكفتة المشوية فاطمة ابو حاتي في الفرن المكونات: 400 جرام من اللحم البقري المفروم.

100 جرام من البصل المهروس.

50 جرام ليه ضاني.

ربع كوب صغير من البقدونس المبشور.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

13 جرام من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المجفف.

رشة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

بيضة كبيرة الحجم.

30 جرام من البقسماط طريقة التحضير امزجي البصل مع مقدار اللحم، والليه الضاني جيدا، ثم ضيفي البقدونس، والبقسماط، والبيض، وباقي المكونات إلى خليط اللحم المفروم، ثم امزجي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة. طريقة عمل ماسك الكركم والموز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق طريقة التحضير

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