طريقة عمل الخبز الفلسطيني “الكماج” في البيت بالطريقة الفلسطينية الأصلية بمكونات بسيطة

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الخبز الفلسطيني “الكماج” في البيت، ويعتبر الخبز الفلسطيني أو الكماج أو الخبز العربي، واحدا من أشهى أنواع الخبز، ويحبه الجميع، وممتاز جدا مع سندويتشات الفلافل والزعتر، واليوم في موقعك المتميز ثقفني، سأخبرك بطريقة عمل الخبز الفلسطيني “الكماج” في البيت، تابعي معي لتتعرفي على طريقة عمل الخبز الفلسطيني في البيت.

طريقة عمل الخبز الفلسطيني في البيت

لعمل الخبز الفلسطيني في البيت ستحتاجين إلى فرن أو جريل، وستحتاجين إلى وعاء لعمل العجينة به، وستحتاجين إلى غلاف بلاستيكي لتغطية الوعاء (ورق سلوفان)، كما ستحتاجين إلى نشابة، وستحتاجين بالطبع إلى المقادير الآتية، تابعي معنا لتتعرفي على مقادير وخطوات عمل الخبز الفلسطيني في البيت.

1 كيلو من الدقيق الأبيض (الطحين).

1 ملعقة كبيرة ونصف 1/2 من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة ونصف 1/2 من السكر.

1 ملعقة كبيرة ونصف 1/2 من الحليب البودرة.

نصف 1/2 فنجان من زيت الزيتنون.

1 ملعقة من ملح الطعام.

1 كأس من الماء أو 600 مللي من الماء.

أحضري الوعاء الذي ستقومين بعمل عجينة الخبز به.

ضعي بالوعاء 1 كيلو من الدقيق الأبيض.

ضعي ملعقة ونصف من السكر في الدقيق.

ضعي ملعقة ونصف من الحليب البودرة في الدقيق.

ضعي ملعقة ونصف من الخميرة في الدقيق.

قلبي الدقيق والسكر والخميرة ولبن البودرة يدويا حتى يختلط.

اصنعي فجوة في منتصف الخليط وصبي بها كأس من الماء.

صبي على الماء 1/2 فنجان من زيت الزيتون.

قومي بتقليب الخليط بالآلة أو يدويا حتى تبدأ تتكون العجينة.

عند بدء تكون العجينة أضيفي ملعقة من ملح الطعام عليها واستمري بالعجن.

أخرجي العجين من الخليط واستمري بالعجن وضعي بالأرضية القليل من الدقيق أثناء العجن.

بعد ان تصبح العجينة ملساء، ضعيها في وعاء وغطيها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعدها أخرجي العجينة وقومي بعمل كرات من العجين منها.

قومي بفرد هذه الكرات إلى دوائر باستخدام النشابة.

بعدها قومي بإدخال العجين إلى الفرن أو على الجريل.

بعد أن يحمر وينضج الخبز بالفرن أخرجيه.

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وهكذا تكونين قد تعلمتي طريقة عمل الخبز الفلسطيني “الكماج”، نتمنى أن يكون المقال قد نال على إعجابك.

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