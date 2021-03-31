حضري الجبنة الموزاريلا والجبنة الشيدر في المنزل بأبسط الطرق وأسهل المكونات

حضري الجبنة الموزاريلا والجبنة الشيدر في المنزل بأبسط الطرق، تحتوي الجبنة الموزاريلا على قيمة غذائية عالية، كما أنها تدخل في العديد من الأطعمة وخاصة المعجنات، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج، تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها المطاطي الذي يفضله العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال، فيمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، حيث أنها من المنتجات الإيطالية التي تتميز باللون الأبيض ولكن لونها يتغير إلى اللون الأصفر وذلك بسبب الغذاء التي يعطي للحيوان، فيمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة شهر كامل، فهي تستخدم بكثرة لتحضير البيتزا وكافة أنواع الباستا، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل. طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل كيلو من الحليب.

رشة ملح.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب من الخل. طريقة التحضير: يوضع إناء على النار ثم يوضع فيه الحليب على نار متوسطة، ثم يترك حتى يغلى مع التقليب بإستمرار، بعد ذلك يطفئ النار عليه.

يتم إضافه الملح والليمون والخل والتقليب جيداً، ثم يترك قليلاً ومن هنا نلاحظ أن الحليب بدء بالتكتل قليلاً.

بعد ذلك يترك حتى يتكتل تماماً ثم يفصل عنه الجزء السائل، يتم بعد ذلك أخذ الجزء المتماسك من الحليب ثم يوضع في إناء للتخلص من الماء الزائد به.

بعد ذلك يتم وضع الجزء المتماسك من الحليب فى الثلاجة حتى يتجمد، بعد ذلك يخرج من الثلاجة ويتم بشرة ويتم حفظه في الثلاجه أو الفريزر لحين الإستخدام. طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل

المكونات: كوب الحليب بودر .

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

رشة ملح .

صفار أربع بيضات .

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كوب إلا ربع ماء. طريقة التحضير: يحضر الخلاط الكهربائي و يوضع فيه الزيت والماء وصفار البيض والملح، وتترك المكونات حتى تمتزج جيداً.

بعد ذلك يتم إضافه النشا وعصير الليمون والحليب وتمزج جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم وضع المزيج في قوالب صغيرة، ثم نحضر صينية كبيرة ويرص فيها القوالب الصغيرة، ثم تملاْ الصينية الكبيرة بالماء الساخن، حتى تصل منتصف القوالب الصغيرة.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة و تترك لمدة ساعة حتى ينضج الجبنة.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، ثم تقلب القوالب ويتم حفظها لحين الإستخدام.

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