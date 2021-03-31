الكنافة النابلسية الأصلية اللذيذة في المنزل مثل المحلات بطريقة سهلة وبسيطة

يستعد المواطنين لإستقبال شهر رمضان الكريم وذلك بتحضير أشهى الوجبات والحلويات حيث يشتهر شهر رمضان في دول الوطن العربي بكثرة وجود الحلويات بشكل يومي وأكثر تلك الحلويات هي الكنافة والتي يتم تشكيلها بأكثر من طريقة سواء أصابع الكنافة أو الكنافة بالصينية وكذلك من حيث الحشوة يمكن حشوها الفواكه مثل المانجو أو الكريمة والشوكولاتة وغيرهم من الحلويات حسب الرغبة ويتم سكب القطر في النهاية لإكتساب المذاق الحلو ولكن ظهر نوعاً آخر أنتقل إلينا من بلاد الشام وهي الكنافة النابلسية والتي انتشرت على نطاق واسع في معظم محلات الحلويات والتي ترغب الأمهات بمعرفة طريقة التحضير و للتعرف على الطريقة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

الكنافة النابلسية هي أحد أنواع الكنافة التي أشتهرت مؤخراً في معظم دول الوطن العربي التي تهتم بتطور الحلويات والإطلاع على ثقافات المطابخ لدى الدول الأخرى المجاورة وتجربتها لاكتساب مهارات جديدة وتعتبر الكنافة النابلسية انتقلت إلينا من فلسطين التي تشتهر بالإهتمام المبالغ بالحلويات فمن المعهود أن يتم تحضير الكنافة خاصة في شهر رمضان بالطرق التقليدية ولفها بالمكسرات والكريمة والمانجا بشكل تقليدي ولا يُعني ذلك أنها غير جيدة ولكن بطبيعة الحال نحب التجديد والتطوير ويتم إدخال مكونات مختلفة نسبياً عند تحضير الكنافة النابلسية قد تختلف بشكل بسيط عن الكنافة العادية وبسبب تداول الاسم بطرق كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي يريد البعض معرفة كيفية تحضيرها لذلك ننقل لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

المكونات:

مقدار 250 جرام من الزبدة السائلة.

مقدار نصف كيلو من الجبنة النابلسية ويمكن استبدالها بالجبنة البيضاء الخالية من الأملاح.

مقدار نصف كيلو من الكنافة العادية.

ثلاث أكواب من القطر الخاص بالكنافة.

تقطيع الكنافة إلى أقصى حد ويمكن فرمها كطريقة أكثر إتقاناً نقوم بوضع الزبدة على النار حتى تذوب وتصبح سائلة ثم نضعها على الكنافة ونقلبهم معاً. نحضر صينية الكنافة ونقوم بوضع جزء كطبقة في أسفل الصينية من الكنافة على نار منخفضة لمدة خمس دقائق وتقليبها جيداً بحيث يصبح لون الكنافة ناري ونتركها جانباً حتى تبرد. ثم نقوم بتقطيع الجبنة إلي قطع صغيرة ويتم وضعها على أعلى الكنافة نضعها على النار مرة أخري حتى تذوب الجبنة على السطح مع تحريك ولف الصينية بطريقة مستمرة حتى تنفرد على جميع النواحي والاتجاهات بعد ذلك نقوم بالضغط على سطحها باليد حتى تصبح متماسكة وذو سطح متساوي. بعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن لمدة دقيقتين قبل وضع القطر بعد ذلك نقوم بإخراجها وسكب القطر الذي سبق تحضيره بحيث يكون ذو قوام ثقيل ويمكنك وضع القليل من المكسرات من الفستق أو حسب الرغبة. نتركها بضع دقائق حتى تصبح باردة ثم نبدأ بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة ويتم تقديمها في أطباق منفردة للتمتع بمذاق رائع.

فلكياً ميعاد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442ه في المملكة السعودية

طريقة التحضير