كيكة السبع 7 ملاعق بالشيكولاتة

كيكة السبع ملاعق من أشهى وأشهر الكيكات التي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، وتتميز بأنها غنية بالشيكولاتة التي تعمل على تحسين المزاج، وتنشيط العقل، ومنح الشعور بالسعادة، وكيكة السبع ملاعق تتميز بأنها لها قيمة غذائية مرتفعة، فهي تحتوي على الكالسيوم، والصوديوم، والكافيين، والبوتاسيوم، والبروتين، فهي لها طعم رائع، ومذاق كريمي ولذيذ.

ويمكن صنع كيكة السبع ملاعق في المنزل بكل سهولة، وتقديمها للضيوف بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، أو تقديمها في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والحفلات، فهي لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة.

وتتميز كيكة السبع ملاعق بأنها لها مكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس، فهي يحبها الجميع كباراً وصغاراً، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في مطبخك، وبخطوات سهلة وسريعة، تابعي معنا. مكونات كيكة 7 ملاعق بالشيكولاتة 5 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

7 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

7 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

7 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. مكونات صوص الشيكولاتة ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض الناعم. طريقة تحضير كيكة 7 ملاعق في وعاء نقوم بوضع ثلاث البيض، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ثم نقوم بوضع 7 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، ثم نضيف الزبدة المذابة.

نقوم بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية بواسطة المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط لونه باهت، ثم نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخفق على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين حتى تحصلين على خليط كريمي وكثيف وهش.

في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق جيداً مرتين لضمان نجاح الكيك، ودخول الهواء بالدقيق، وتنقيته من الشوائب والأتربة، ثم ننخل الكاكاو ونضيفه على الدقيق.

نضيف نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

نقوم بسكب خليط الدقيق والبيكنج باودر تدريجياً على خليط البيض والفانيليا، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً في اتجاه واحد حتى تتجانس المكونات، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة وطرية.

نحضر قالب لصنع كيكة السبع ملاعق، ثم نقوم بدهن القالب بالقليل من الزيت بواسطة الفرشاة، ونرشه بالقليل من الدقيق، ثم نقوم بسكب خليط الكيك في القالب.

نوزع خليط الكيكة بالتساوي في القالب حتى لا يكون هناك جزء أعلى من جزء، وتكون الكيكة ناجحة.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك الفرن لمدة خمس دقائق حتى يسخن، ثم نقوم بوضع قالب الكيك في الفرن، ونتركه لمدة 35 دقيقة تقريباً، حتى تنضج الكيك بالكامل ويعلو سطحها، ويحمر وجهها وتصبح هشة.

نقوم بغرس سكينة رفيعة في الكيك حتى نتأكد أنها أصبحت ناضجة.

نقوم بإخراجها من الفرن، ثم تركها قليلاً حتى تهدأ وتبرد ليسهل تقطيعها، ثم نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة.

في الخلاط الكهربائي، نقوم بإضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة، ثم نضيف كوب من السكر الأبيض، وربع كوب من الزيت، ثم نضع كوب من الحليب السائل.

نقوم بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى تحصلين على خليط كريمي وكثيف وناعم.

نقوم بسكب الخليط في طبق، ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح ثقيل، ثم نقوم بإخراجه بعد أن يتماسك، ثم نقوم بسكبه تدريجياً على وجه الكيك، ثم نتركه قليلاً حتى تشرب الكيك الصوص بالكامل. طريقة عمل بطاطس محمرة في الفرن بالتوابل مكونات كيكة 7 ملاعق بالشيكولاتةمكونات صوص الشيكولاتةطريقة تحضير كيكة 7 ملاعق

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