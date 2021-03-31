يعتبر بسكويت الشوفان من أشهى أنواع البسكويت، فهو صحي ومفيد، ويستحب تناوله عند عمل الرجيم، فبسكويت الشوفان خفيف على المعدة، ويمنح الشعور بالشبع، والاحساس بالامتلاء، ويعتبر بسكويت الشوفان من الحلويات الرائعة والشهية، ويتميز بأن له مذاق لذيذ، كما يحتوي على قيمة غذائية عالية، وفهو من الأطعمة الصحية والمفيدة.

ويحتوي بسكويت الشوفان على الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، ويمكن تناول بسكويت الشوفان على وجبة الإفطار بجانب الشاي أو القهوة أو العصير، أو يقدم كوجبة سحور خفيفة ونحن على أعتاب دخول شهر رمضان الكريم أعاده الله على العالم كله باليمن والبركات، كما يمكنك تقديمه في أي وقت لأولادك بجانب كوب من الحليب، أو تناوله في وجبة العشاء ليمنحنا الشبع قبل النوم.

ويتميز بسكويت الشوفان بأنه سهل وسريع في التحضير، ويمكن صنعه وتقديمه في دقائق معدودة، ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبير، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت الشوفان في المنزل بكل سهولة، وبطريقة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة مطبخك، تابعي معنا.

ثلاثة أكواب من دقيق الشوفان.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم أو العسل الأسود حسب الرغبة.

كوب من الزبدة المذابة.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

القليل من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشه من الملح.

في وعاء نقوم بوضع السكر، ثم نضيف كوب من الزبدة، ثم نقوم بخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة بواسطة المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات وتتجانس.

نقوم بوضع الفانيليا، والبيض ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تماماً، وتحصلين على خليط هش، ولونه باهت.

في وعاء اخر، نقوم بتحليل الدقيق الأبيض جيداً مرتين، لدخول الهواء بالدقيق، وتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشه صغيرة من الملح.

نضيف ثلاثة أكواب الشوفان، ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تتداخل.

نقوم بسكب خليط الدقيق والشوفان على خليط البيض والفانيليا.

نقوم بعجن المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات وتتداخل مع بعضها وتزود بالقليل من الماء حتى تحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة وطرية.

تترك العجينة لترتاح نصف ساعة على الأقل قبل التشكيل والسواء.

نحصر صينيه مناسبه لصنع بسكويت الشوفان، ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة، ورشها بالقليل من الدقيق، ثم نقوم بتشكيل عجينة البسكويت على شكل كرات صغيرة، أو حسب الرغبة.

نقوم برص بسكويت الشوفان في الصينية ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك الفرن لمدة خمس دقائق حتى يسخن.

نقوم بوضع صينيه البسكويت بالشوفان في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يتصج البسكويت، ويصبح لونه فاتح وذهبي.

نقوم بإخراج الصينيه من الفرن، وتركها قليلاً حتى تهدأ وتبرد.

نقوم برص بسكويت الشوفان في طبق مناسب للتقديم، ثم نقدمه بجانب العصير أو الشاي أو القهوة،أو المشروبات الغازية وبالهنا والشفا.

ما يتبقى من البسكويت يحفظ في علبة محكمة الغلق لتحافظ عليه مقرمشاً.

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